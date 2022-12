Walhain : le budget participatif est (presque) prêt

Pour 2023, Avenir Communal et Écolo ont budgétisé plusieurs dossiers. 1,65 million pour la construction du hangar communal. "Ce n’est pas un simple hangar, mais un site équipé et moderne pour notre service des travaux, dont le coût a été fortement impacté par l’inflation et le contexte économique", a commenté Xavier Dubois, bourgmestre.

20 000 € pour le budget participatif

Il y a également près de 1,5 million pour refaire les voiries, un peu moins d’un million pour la rénovation de l’ancien bâtiment de l’école de Walhain et 855 000 € pour lutter contre les inondations. De nombreux sujets déjà évoqués par le passé, mais dont les marchés n’ont pas encore pu être attribués.

"Une enveloppe est prévue pour le budget participatif. Tout est en ordre pour le lancer. Le règlement a été approuvé par la Région wallonne, le subside a été accordé. La commission locale de développement rural doit juste encore valider le timing", a annoncé Xavier Dubois. L’enveloppe de ce budget participatif se monte à 20 000 €.

Agrandir la maison communale

Un montant est également inscrit pour payer les honoraires d’un auteur de projet qui examinera les possibilités d’agrandir la maison communale. Un nouveau dossier. "Quand on réunit les 19 conseillers dans la salle du conseil, on se trouve à l’étroit. C’est encore pire pour les membres du personnel. Tous les locaux sont remplis, il n’y a plus d’espace. Il y a beaucoup de travaux à faire dans ce bâtiment au niveau énergétique également, il n’a plus été rénové depuis très longtemps, sauf l’entrée, qui est toute neuve." Des honoraires sont aussi budgétisés pour d’autres bâtiments communaux. "Nous voulons avoir des projets déjà rédigés et prêts, de manière à répondre rapidement aux appels des autres niveaux de pouvoir."

Enfin, le bourgmestre a donné quelques chiffres sur l’état des réserves. Fin 2023, elles devraient être à 876 000 € à l’ordinaire, 769 000 € à l’extraordinaire, avec en plus des provisions de 1,3 million. Soit un total de 3 millions.

"Ce budget est dicté par le climat actuel, qui est incertain et peu rassurant, a analysé Isabelle Denef (Wal1). Nous connaissons tous des difficultés financières, à cause de la crise sanitaire, des inondations, de l’explosion des prix de l’énergie. Nous sommes conscients du travail colossal nécessaire pour maintenir à l’équilibre les finances communales."

Le groupe Wal1 (opposition) a voté pour le budget, même si Isabelle Denef a souligné que le montant pour la construction du hangar était faramineux.