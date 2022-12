Walhain : Francis Sprimont quitte son échevinat mais pas le conseil communal

Le bourgmestre, Xavier Dubois, lui a rendu hommage pour ces deux tiers de mandature passés au sein du collège communal de Walhain: "Tu ne pensais pas devenir échevin, mais les résultats en ont décidé autrement. Avec tes 689 voix, tu as réalisé le troisième meilleur score, toutes listes confondues. Tu as donc accepté de prendre tes responsabilités".

Et de dresser un bilan de l’action de Francis Sprimont, en évoquant chacune de ses compétences: "Pour le service des travaux, tu passais tous les jours saluer tes hommes et les féliciter pour ce qu’ils réalisent, en plus de nouer des contacts avec les entrepreneurs". Pour la culture, c’est surtout la musique, sa deuxième grande passion après le football, qui a été mise en avant lors de chaque cérémonie. "Tu as aussi soutenu tous les clubs sportifs et tu as été un des acteurs du renouveau du club de football à Walhain, fervent supporter de l’équipe féminine, que tu suis partout." Au niveau des festivités, le bourgmestre a salué "la création d’un jumelage, sous la houlette de Philippe Martin, entre ton village de Lerinnes et Lerrain, une municipalité française qui se trouve dans les Vosges".

Au-delà des projets et des actions, c’est aussi la personne qui a séduit: "Ta capacité à nouer des contacts, à discuter avec tout le monde, à partager un bout de chemin, à favoriser le développement d’un climat propice aux échanges et à la discussion, ce qui permet la réalisation de nos projets. Tu as été et tu resteras un véritable homme de terrain", a encore dit le bourgmestre.

Francis Sprimont, ancien boucher et président du Wallonia Walhain, siégera désormais comme simple conseiller communal. Olivier Petronin le remplace au sein du collège et reprend l’ensemble de ses compétences.