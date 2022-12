La boulangerie de Nil a fermé, faute de personnel

Pour expliquer ce choix, le patron évoque les crises successives (Covid, énergie, etc.), la pression exercée sur son activité de petit entrepreneur par les diverses réglementations en place, et les difficultés à recruter du personnel motivé. "Cela fait des mois que je cherche en vain du personnel pour m’aider. Je ne suis pas une machine. J’aime mon métier, mais ça devient une corvée. Sans parler des charges énergétiques qui augmentent, les charges patronales. L’augmentation est telle, que je vais finir par bosser juste pour renflouer les caisses de l’État."

Car, même si le contexte économique est difficile, c’est surtout le manque de main-d’œuvre qui pousse ce boulanger à jeter l’éponge.

"J’ai reçu des candidatures de personnes qui venaient du fin fond de Bruxelles, je suppose que leurs véhicules ne roulent pas à l’eau, donc ça me coûterait. Et d’autres candidatures de personnes qui n’ont aucune compétence en boulangerie. Vu que je n’ai pas trop le temps pour gérer les ressources humaines, je collabore avec une agence d’intérim. Elle cherche, mais ne trouve pas…"

Cette situation a poussé Olivier Hayet à multiplier les longues journées de travail, au mépris de sa santé : " En temps normal, je tourne à 45 heures de travail par semaine, sur six jours. Mais là, ce sont plutôt 90 heures Mon personnel rouspète car il travaille le week-end. Mes employés font 38 heures, pas plus. Alors, parce que je ne suis pas qu’un patron, mais un leader, je bosse avec eux.

Les horaires au comptoir sont parfois difficiles. Mais en atelier de boulangerie, c’est encore pire, avec des nuits, des jours fériés et les week-ends. "

C’est donc la fin d’un long chapitre pour cet artisan originaire de Loupoigne (Genappe). " J’ai dû faire un choix, afin de préserver ma santé, car j’ai un autre magasin à Loupoigne, où j’habite. J’ai déjà été hospitalisé à deux reprises pour une hernie discale. Ça me va loin, poursuit Olivier Hayet.

Cette boulangerie à Nil, je l’ai ouverte il y a dix-sept ans. J’avais repris le commerce, qui était resté fermé une dizaine de mois. C’était le 5 septembre 2005, je m’en souviens bien. Je l’ai relancé, mais ça n’a pas été une sinécure. J’y suis arrivé et je m’en suis occupé comme si c’était mon bébé. Là, j’ai 45 ans mais ce n’est pas comme quand on a 20 ans… Je dois me préserver, même si cette décision me fait mal au cœur. "

Une peine pour l’entrepreneur… et pour les Nilois, qui voient disparaître la seule et unique boulangerie de leur village. "Mon gros regret, c’est que le politique ne fait rien pour faire avancer les choses et venir en aide aux petits indépendants. À aucun point de vue. Je ne vise pas un niveau de pouvoir ou une personne, mais bien le politique dans son ensemble. On n’a vraiment pas la tâche facilité. Et hélas, je peux vous dire que d’autres boulangeries vont fermer prochainement…"