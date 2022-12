Walhain : à Nil-Saint-Vincent, le Tour des crèches  ou le plaisir de créer

« Ce qui m’intéresse, c’est de faire les petites mains… »

"Mes voisins m’ont invitée il y a quelques années à intégrer l’équipe organisatrice du Tour des crèches. J’ai accepté, mais je ne voulais pas gérer la comptabilité ou la communication. Moi, ce qui m’intéresse, c’est de faire les petites mains, de créer de nouvelles crèches et d’entretenir celles qui existent déjà."

Marie Cloose s’occupe ainsi depuis six à sept ans de nouvelles crèches, qui s’intègrent dans leur décor. "Suite à des discussions entre nous, j’ai réalisé une crèche en forme de tram, pour la place du Tram. Cela fait déjà plusieurs éditions qu’elle participe au Tour des crèches. J’ai aussi confectionné des meuniers pour le Moulin du Tiège." Et puis il y a des clins d’œil: "À l’église partagée de Nil, on a remplacé les anciennes chaises par de plus modernes. Les anciennes ne sont plus utilisées et j’en ai profité pour les transformer en crèches. Une manière de leur offrir une seconde vie."

Ce sont souvent les grandes crèches, qui incitent les Nilois à participer encore davantage, "mais elles doivent être faciles à monter et démonter, résistantes, pratiques pour être stockées facilement".

« Les personnages, c’est le plus important »

Ces projets, Marie Cloose les prend très à cœur. "En fait, je prends énormément de plaisir à réaliser tout ça. Ce sont de petits défis que je me lance. J’ai suivi des études de graphisme à Saint-Luc, mais je n’en ai pas fait mon métier. Je n’aimais pas la partie infographie, notamment. Par contre, le côté artisanal me passionne. Avec ces crèches, c’est un moment où je replonge dans mes années d’études. C’est vraiment très chouette."

Ce qui explique aussi le temps qu’elle consacre à tout cela chaque année. "Pour les chaises et les animaux, ça va très vite. Par contre, les personnages me prennent plus de temps. C’est ce qui est le plus important dans une crèche, puis je n’étais pas très satisfaite de mon travail, donc je les ai fignolés. J’ai passé des soirées entières à les améliorer et ça m’a amusée."

Programme complet de ce Tour des crèches 2022 sur le site www.creches-de-nil.be.