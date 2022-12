Walhain vivra dès ce mercredi son premier « Noël au village »

"Ma compagne et moi avons l’impression qu’il y a moins d’activités qu’auparavant. Nous avons donc l’intention de lancer une association ou un groupe “Made in Walhain” qui aura pour but d’organiser des festivités, explique Ben Picouty, bien connu dans les villages de Walhain. Ce sera d’ailleurs à nous de mettre en place les Moissons de l’amitié l’été prochain. On veut relancer aussi la Fête à Walhain."

Mais tout d’abord, le couple s’est mis en tête de créer une sorte de marché de Noël avec l’aide de sponsors et de nombreux bénévoles, déjà actifs notamment lors de la Foire aux potirons.

- Mercredi 14 décembre. "Une garderie est possible de midi à 14 h, au moment où commenceront des ateliers du père Noël. Il s’agira d’un parcours avec une série d’activités. Il y aura aussi des ateliers do-it-yourself, où les parents et enfants seront impliqués dans la création d’œuvres d’art. Pour l’occasion, le père Noël sera présent."

- Jeudi 15 décembre. "Un afterwork est organisé par WalInBusiness, le cercle des entrepreneurs walhinois. Cet apéro s’adresse davantage aux adultes. Prévu aussi: un concert du groupe Tuesday Street."

- Vendredi 16 décembre. "L’école de Walhain centre organise son traditionnel marché de Noël. Il y aura plusieurs spectacles et des chants des élèves des écoles de Walhain, Perbais et Tourinnes. C’est un événement qui draine chaque année pas mal de monde", souligne Ben Picouty. Ce marché est intégré au programme de "Noël au village".

- Samedi 17 décembre. "L’Office du tourisme propose les balades du père Noël à 13 h, puis ce sera le gros événement de ces cinq jours: le quiz du père Noël à 18 h 30. Ce quiz musical aura lieu sous le chapiteau dressé sur la place communale. On a beaucoup investi dans cette activité, le gros défi est d’attirer du monde, alors qu’on s’y est pris un peu tard. On espère avoir de nombreux participants. Dans la foulée du quiz, il y aura la Fiesta du père Noël, dans un esprit festif et villageois. De la musique sera diffusée, sans déranger le voisinage."

- Dimanche 18 décembre. "Une chorale chantera des noëls, en plus de la messe du matin. Ce sera axé pour les enfants, avec un atelier photo. L’occasion pour eux de poser à côté du père Noël. Une photographe, qui fait partie des sponsors, animera cet atelier."

Contrairement aux autres marchés de Noël, l’événement n’est pas axé sur les artisans, "mais il y en aura aussi. Ils seront entre six et huit présents vendredi et dimanche. On a toutefois souhaité axer ce “Noël au village” autour des enfants, de la fête, de l’esprit de Noël", ajoute Ben Picouty.