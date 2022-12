Walhain : Raymond Flahaut aura marqué la vie politique communale

"C’est une très triste nouvelle pour Walhain qui perd un homme qui s’investissait depuis tellement d’années, a commenté ce vendredi le bourgmestre, Xavier Dubois (Avenir Communal). Il avait déjà été président du CPAS en 1982 et a toujours été proche de ses citoyens. À l’écoute et à la recherche de solutions pour répondre aux besoins des Walhinois. Il s’est engagé tout au long de sa vie."

Fils du dernier bourgmestre de Walhain-Saint-Paul, Raymond Flahaut avait hérité de cette passion pour la politique.

Le libéral faisait partie du groupe Wal1 sous la bannière duquel il fut premier échevin de 2008 à 2012, avant de redevenir président du CPAS entre 2012 et 2018.

Lors des dernières élections, il avait décidé de se présenter sur la liste Avenir Communal, pour rejoindre sa petite-fille, Mélanie Haubruge. "C’était un moment très important pour lui de voir sa petite-fille devenir conseillère communale et même présidente du conseil communal. C’était très touchant. Ce geste de laisser la place à la jeunesse, en l’encadrant et en lui transmettant son expérience du terrain, c’était très noble. Cela résumait bien sa personnalité", ajoute Xavier Dubois.

Le bourgmestre salue encore les qualités humaines de Raymond Flahaut et présente ses condoléances à ses proches: "Raymond Flahaur était un homme de terrain, un homme de cœur. Il était très proche de la population. Et de toute la population. Peu importent les choix politiques ou le village d’origine. Il voulait trouver des solutions pour aider les gens. Ces dernières semaines, alors que son état de santé déclinait, il tenait à être présent aux réunions. Parce que ça le motivait et donnait un sens à sa vie. Walhain perd une grande personnalité…"

Un avis partagé par Laurence Smets, cheffe de file du groupe Wal1 et ancienne collègue: "C’était clairement quelqu’un de très engagé pour sa commune. Sa vie, c’était la commune. Il aimait Walhain et a toujours dit qu’il mourrait mandataire. Je pense que ça prouve l’importance que rêvait la commune à ses yeux".