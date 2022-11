Walhain: la société High Security n’arrête pas de grandir

Car cette période a nécessité davantage de contrôles et de missions spécialisées. Notamment avec une forte demande des magasins de retail et des centres de vaccination. À ce niveau, la situation est redevenue quasiment normale, si ce n’est que le monde économique est confronté à la problématique de l’augmentation des coûts de l’énergie et de l’inflation.

L’entreprise – 15 millions d’euros de chiffre d’affaires – est active aussi bien dans la surveillance de bâtiments administratifs et publics que dans l’événementiel, l’industriel ou encore la distribution.

En Flandre

Par le biais de sa nouvelle société sœur, High Security Solutions, autorisée par le SPF et gérée par un ami de longue date, Peter Veerport, l’entreprise walhinoise s’étend désormais au nord du pays. Elle a rapidement décroché plusieurs marchés importants, notamment le Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers, un gros chantier pour la Ville et HET Dépôt à Louvain. Grâce à la vision de Lionel Reul (41 ans), son CEO, les retombées de cette implantation en Flandre sont ainsi immédiates. "J’ai voulu anticiper l’évolution institutionnelle du pays avec la nécessité future pour une société travaillant dans la sécurité et le gardiennage, d’être implantée dans la région afin de pouvoir y fonctionner."

Dans sa branche d’activités, et avant même d’être implantée en Flandre, High Security occupe le 9e rang national. Et tout en sachant que 60% du marché du gardiennage réside dans la partie néerlandophone du pays, pour 25% en région wallonne et 15% dans la capitale. Avec de nombreuses références, notamment la RTBF, à Tour et Taxis, Forest national, la Madeleine, divers festivals ou encore l’ambassade du Luxembour, Mestdagh, Louboutin.

« Seul on avance, ensemble, on va loin »

L’objectif de la société, à 100 % belge, sans aide de fonds d’investissement, reste identique. Il ne s’agit pas de faire de la quantité, mais bien de la qualité avec des collaborateurs efficaces triés sur le volet et ayant intégré les valeurs et l’ADN de l’entreprise. "L’humain reste au cœur de nos préoccupations. Seul on avance, ensemble, on va loin", aime dire Lionel Reul. D’où les investissements annuels de 250 000 € en formations extralégales et spécialisées: "Aujourd’hui, il importe de pouvoir réagir aux blessures par balles ou causées par un couteau…"

La qualité des services passe également par un encadrement quotidien des équipes, des "contrôles de qualité", sur site par des inspecteurs actifs de jour comme de nuit. Mais aussi par un suivi en continu avec le client, notamment via des réunions d’évaluation mensuelles. "Vu le coût de l’humain, la sécurité est désormais devenue un savant mariage de technologie électronique et d’humain", confie Lionel Reul de plus en plus soucieux d’intégrer, en même temps, le contrôle à distance.

Dans le gardiennage, la réactivité de l’entreprise et la flexibilité du personnel représentent un atout majeur. Pour cela, High Security a mis en place un pool d’agents en stand-by 24 h/24.

La création d’une septième année spécialisée en sécurité dans l’enseignement technique est également une excellente nouvelle: "Ces jeunes sont destinés à entrer à la police, à l’armée ou encore dans des sociétés de gardiennage. Et ils sont bien formés. Tout profit pour des sociétés comme la nôtre".