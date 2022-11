L’échevine de l’Urbanisme, Nadia Lemaire (Écolo) a rappelé les raisons de cet avis défavorable. "On s’inquiète du report du trafic dans la rue de la Sucrerie. Cette voirie n’a ni les fondations, ni les dimensions suffisantes. Au niveau stationnement, le nouveau quartier induit une forte augmentation: les visiteurs, les navetteurs, les clients des commerces et parents qui déposeront leur bébé à la crèche." Le rond-point juste avant risque aussi d’être engorgé.

"Je tiens à préciser que je ne m’oppose pas totalement au projet de remplacement de ce chancre et à la revalorisation de ce quartier. Mais une analyse et une nouvelle proposition du promoteur sont nécessaire pour ces problèmes de mobilité mis en exergue", a précisé Nadia Lemaire.

Le point ne concernait que les voiries. Mais sur les paramètres urbanistiques aussi les élus de Walhain estiment le projet démesuré. Avec des nuisances trop importantes pour les Perbaisiens qui se trouvent de l’autre côté de la voirie.

" Ce qui est proposé est trop important, même si un petit effort a été consenti,

a ajouté le bourgmestre Xavier Dubois. Les gabarits sont trop grands. On a aussi noté des impacts en matière de gestion des eaux. Et ce projet se base sur une étude de mobilité… qui date de 2011, alors que la situation évolue. On veut donc une nouvelle étude de mobilité. "

Suite à son avis négatif, le dossier ira à la table du Collège provincial.

"Le Collège provincial remettra un avis conforme. S’il est positif, on pourra encore remettre un avis négatif. S’il est négatif, il faudra s’y conformer. Et puis après, il sera encore possible d’introduire un recours auprès du ministre et même au conseil d’État, le cas échéant. La procédure sera encore longue donc."

Le refus a été partagé par le groupe Wal1 (opposition). "C’est un beau projet pour Chastre, sauf que les nuisances sont reportées principalement sur Perbais, a expliqué Laurence Smets . À l’époque, on avait entamé un plan communal d’aménagement (PCA) pour travailler sur les gabarits. On avait d’ailleurs demandé un feu aux Hayettes pour que la circulation repasse par la route Provinciale et non par Perbais. Et puis, je n’ai absolument pas compris le changement de position en ce qui concerne la rue Ledocte (qui sera mise à sens unique). Cela impacte encore plus négativement Perbais."

Pour Vincent Eylenbosch (Écolo, majorité), le rond-point n’a, en plus, pas été pris en compte. "La Région wallonne privilégie la rue Ledocte pour une question d’angle au niveau de la rue de la Sucrerie. Mais si vous aménagez le rond-point, ça ne pose plus de problème et donc il n’y a plus de raison de privilégier la rue Ledocte. Il faudra absolument retravailler ce rond-point, ce que Chastre n’a pas envisagé."