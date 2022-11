Taxe déchets: la commune payera elle-même

"Sur base des chiffres de l’inBW, on a constaté une augmentation considérable du coût de la collecte et du traitement des déchets, de 12%, a expliqué Xavier Dubois (Avenir Communal) lors du conseil communal de ce lundi soir. Ce qui correspond environ au taux d’inflation. Cela s’explique en effet par la hausse des salaires et le coût énergétique pour la tournée qui se fait en camion."

Selon les dires du bourgmestre, le gouvernement a pris la décision de ne pas répercuter sur le citoyen le coût de l’inflation lié à la gestion des déchets. "Nous la prenons au pied de la lettre et n’augmentons pas la taxation, en conservant ce coût vérité de 90,09%. Sans l’inflation, il aurait été de 95,29%, soit entre 95 et 110%. Cela montre que le modèle tient la route, mais qu’il est simplement impacté par cette forte inflation."

Concrètement, les 25 000 € à payer sont pris en charge par la commune de Walhain. "Il y a un déficit au niveau des recettes, on valide cette prise en charge par la commune, sans la répercuter sur le citoyen."

Des sacs verts plus résistants

Le seul petit changement concerne le sac-poubelle vert, destiné aux déchets organiques. "Des citoyens de Walhain et d’autres communes ont signalé qu’ils n’étaient pas assez résistants et qu’il était parfois difficile de conserver ses déchets. InBW a procédé à une analyse et les a remplacés par des sacs plastiques plus classiques, qui coûtent moins cher. On passe de 50 centimes à 40 centimes par sac, sauf qu’ils pourront contenir 20 et non plus 25 litres de déchet. Le coût d’achat est donc moindre, le sac plus résistant. Et ce n’est pas une décision de la commune, mais de l’intercommunale."

Une décision saluée par Laurence Smets, cheffe de file du groupe Wal1. "Car la pression est déjà forte sur les finances des citoyens. Ne pas mettre ça en plus sur leur dos est une bonne chose."