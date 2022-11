"J’ai raconté mon expérience autour de moi et Volkswagen Import Belgique a trouvé mon histoire extraordinairement positive au niveau de la communication sur les véhicules électriques. Ils m’ont donc aidé tout au long de la saison FIa. J’ai pu me rendre en Espagne, au Portugal ou notamment en République Tchèque. Ils étaient si contents des retours et de l’image de leur voiture, qu’ils m’ont nommé Team Manager d’une équipe de 4 voitures."

L’épreuve se déroulait le week-end dernier. Une première pour le Walhinois, dans ce nouveau rôle.

"J’ai géré ma propre course, avec la voiture mise à disposition, mais aussi le Team. On avait en plus la nouvelle Volkswagen Buzz, un modèle disponible en Belgique mais pas encore en France. Ce qui a attiré l’attention."

Et ce n’est pas tout. Par équipe, le Team orchestré par Antoine Dechamps a terminé sur le podium, à la troisième place: "C’était formidable. Avant la compétition, j’ai assuré une petite formation pour les pilotes, qui ne connaissaient pas bien le e-rallye. C’était une expérience très enrichissante. Sur un plan plus personnel, ça m’a demandé pas mal d’énergie et je n’ai terminé que 14e, suite à une pénalité de sept places. Mais j’étais extrêmement satisfait de cette épreuve. Et puis j’ai quand même remporté deux Scratchs, sur 15 spéciales. C’était presque un rêve."

Plutôt l’équipe que l’exploit individuel

Les conditions sont nettement améliorées, par rapport à 2021 quand il participait avec à l’e-Rallye dans sa Renault Zoé. "Ici, c’était beaucoup plus confortable, avec un plaisir de conduite inégalé." Le Brabançon a donc bien profité de ce week-end.

"Je préfère le résultat d’équipe au résultat individuel. Mon travail de team manager est valorisé et l’ambiance était exceptionnelle, avec deux équipes francophones et deux flamandes."

Un sacré défi, mené avec succès. Le tout, combiné avec sa vie professionnelle. "Cette activité est complémentaire, car je suis indépendant, je travaille comme conseiller énergie et financier. L’e-Rallye s’inscrit parfaitement dans cette dynamique."