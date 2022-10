L’école communale de Walhain porte désormais le nom de la résistante Andrée Geulen-Herscovici

Proposition immédiatement validée par le bourgmestre et ses collègues. "C’est depuis le plus jeune âge que nous devons semer les graines de ces valeurs fondamentales d’ouverture à l’autre, de tolérance et d’acceptation de la différence", a déclaré Xavier Dubois, lors de l’inauguration de la plaque "École communale Andrée Geulen-Herscovici" apposée sur la façade de l’école. Il en a profité pour remercier l’instigateur du projet mais aussi Caroline Maddison, professeure de citoyenneté dans l’établissement, avant de rappeler toutes les initiatives déjà menées: "Une participation active des enfants aux commémorations du 11 novembre, la création d’un chemin de la mémoire dans le cadre du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18, la sensibilisation forte aux dangers de l’image et de la propagande ou encore différents projets sur le racisme, la résistance ou la Shoah".

Andrée Geulen-Herscovici est décédée le 31 mai dernier, à l’âge de 100 ans. Après une vie très engagée. "Nous célébrons l’héroïsme d’une institutrice hors-norme, a indiqué Isabelle Van Bavel, échevine de l’Enseignement. Résistante durant la Seconde Guerre mondiale, elle a sauvé plus de 300 enfants des rafles menées contre les Juifs. Ajouter le nom de famille de son mari, papa d’Anne et Catherine, est une façon de rendre hommage à toute une communauté pour laquelle Andrée s’est battue durant la guerre."

« L’été 1942 a marqué un tournant dans sa vie... »

Anne et Catherine étaient présentes, ce jeudi, après avoir accepté de voir le nom de leur mère être donné à l’école walhinoise. Elles étaient émues en écoutant le discours de Laurence Schram, historienne et chercheuse à la caserne de Dossin. Cette dernière a décrit les faits marquants de l’histoire de la résistante: "L’été 1942 a marqué un tournant dans sa vie. Engagée dans une école où elle s’occupe d’enfants en difficulté, elle écoute un d’eux lui raconter qu’il est juif. Elle comprend qu’ils sont nombreux dans ce cas au sein de la colonie. Andrée a été choquée et révoltée au moment où ils ont dû arborer l’étoile jaune. Une discrimination inadmissible à ses yeux".

Quelques mois plus tard, elle est engagée dans un autre institut, où sont hébergés d’autres enfants juifs. "Un jour, le service de sécurité du Reich fait une descente dans l’institut, embarquant le directeur, la directrice, leur fille, une éducatrice juive et les enfants. Andrée échappe de justesse. Après ce fait marquant, elle s’est engagée dans le comité de défense des Juifs."

Sa mission ? Mettre à l’abri les jeunes qui risquent la déportation. "Elle mémorise l’adresse des parents, pour ne pas garder de traces écrites. Ensuite, elle doit les convaincre de leur confier les enfants, qui sont enfin emmenés dans des écoles, orphelinats ou couvents. Le tout, dans le plus grand secret."

Une tâche périlleuse et dangereuse qui l’a forcée à prendre ses distances avec sa propre famille, le temps que la guerre prenne fin. "Un jour, Andrée m’a confié qu’elle était restée hantée jusqu’à la fin de ses jours par ses échecs, a expliqué Laurence Schram. Les moments où elle est arrivée trop tard et que la rafle se déroulait pratiquement sous ses yeux. Elle a encore poursuivi son action au profit des familles juives et des enfants, avec qui elle a gardé des liens très forts."

« Un simple maillon », signé Bernard Balteau

Bernard Balteau, documentariste et auteur du film Un simple maillon, qui relate le récit d’Andrée Geulen-Herscovici, était aussi convié: "Mais évoquer en quelques minutes une existence longue d’un siècle, exceptionnellement bien rempli, n’est pas chose aisée. Heureusement, il y a un mot pour nous y aider: résistance." Il a également rappelé que peu de femmes résistantes ont été mises à l’honneur. "Alors n’ayons pas peur des mots, Walhain est aujourd’hui plus que le centre géographique de la Belgique, il est aussi le centre historique de la Belgique !"

Enfin, trois élèves ont lu le texte Mademoiselle de Shaul et Dalia Harel.