Les poteaux avaient déjà été installés il y a plusieurs semaines. "Il fallait toutefois encore un protocole d’accord entre la Commune, le parquet du Brabant wallon et la zone de police Orne-Thyle, a indiqué l’échevin de la Mobilité, Vincent Eylenbosch (Écolo). Car malgré toutes les mesures déjà prises, la vitesse est encore trop élevée. Nous avons déjà mis en place des effets de porte, des plateaux ralentisseurs, des coussins berlinois, des radars préventifs, des zones 30… mais ce n’est pas suffisant."

Le conseil communal a donc voté ce protocole d’accord, à l’unanimité. "On complète donc tous ces dispositifs avec des radars répressifs. Les localisations avaient déjà été débattues. Il fallait respecter plusieurs détails techniques (comme une voirie droite, sans obstacle). Ce n’est pas possible d’en placer partout sur la commune, mais d’autres radars répressifs seront installés sur le territoire, ça viendra avec le temps."

La technologie évolue et les nouveaux dispositifs seront différents de ceux qui étaient utilisés par le passé: "Ils ne seront pas opérationnels 365 jours par an. Mais lorsqu’ils seront fonctionnels, vous n’apercevrez pas le flash. Car il n’y a plus cet effet. Vous ne vous rendrez pas compte si vous avez été surpris en excès de vitesse."

Plutôt une bonne chose. Impossible de deviner si le radar est actif ou non. Les limitations devront donc être respectées à tout moment. "On reçoit énormément de plaintes sur la vitesse. Il faut en parler autour de soi pour conscientiser les gens, a encore commenté Vincent Eylenbosch. Pour que tous les utilisateurs puissent circuler en harmonie. Personne n’aime qu’on roule vite devant chez soi, mais les gens ont tendance à accélérer dans les autres quartiers. Car on peut parler du trafic de transit, mais ça n’explique pas tout…"