Les recettes liées à l’impôt sur les personnes physiques sont en hausse (+58 000 €), tout comme la dotation communale (+18 500 €), alors que les absences du personnel limitent l’augmentation de la masse salariale. "Il y a cinq indexations des salaires, mais les deux dernières ne représentent que trois et un mois de salaire, a commenté Xavier Dubois, bourgmestre. C’est en 2023 que cette augmentation se fera sur toute l’année."

Ce qui a permis à la Commune de réaliser une provision de 305 000 €. Cet argent mis de côté "permettra de faire face aux dépenses énergétiques plus importantes auxquelles on devra faire face demain…" Car les prix de l’électricité et du gaz seront probablement multipliés par quatre. La facture de mazout sera également plus salée que d’habitude, mais dans une moindre mesure. "Mais nous avons déjà pris des mesures, a souligné l’échevine Isabelle Van Bavel (Avenir Communal). Nous avons limité la température à 19 degrés dans les écoles et au centre sportif. On s’engage déjà dans notre plan de réduction des frais énergétiques. On n’attend pas le 1er janvier…"

Au budget extraordinaire, l’inflation est nettement plus visible. Le coût des dossiers qui n’ont pas encore été attribués doit être revu à la hausse et pour les autres, ce sont les formules de révision qui s’appliquent. Un principe légal et automatique, en cas d’inflation.

Pour le projet de consolidation des ruines du vieux château, c’est un montant de 140 000 € qui est ajouté. 126 000 € en plus pour la rénovation de l’école de Walhain. 70 000 € pour le curage des cours d’eau ou encore 35 000 € pour la rénovation de la Forge de Perbais.

Des honoraires ont également été prévus pour le bureau d’études qui doit réaliser l’avant-projet pour des infrastructures sur les sites du Val d’Alvaux, la rue de la Cruchenère, le site de Spêche ou le quartier Saint-Paul. Des mesures reprises dans l’enveloppe de 650 000 € destinée à lutter contre les inondations à Walhain.

Enfin, fin 2022, le fonds de réserve ordinaire devrait s’élever à 876 000 €, l’extraordinaire à 2 millions. Avec également une provision de 990 000 €.

"Je m’attends à un impact plus important pour les salaires du personnel, a réagi Laurence Smets, cheffe de file du groupe Wal1 (opposition). Je crains que l’impact, avec la fin du contrat fixe pour l’énergie, soit colossal. C’est donc une très bonne chose d’avoir une provision."

La socialiste a souligné que 60 % des investissements seraient faits sur base d’emprunts, contre seulement 21% avec des subsides. "Ce n’est pas une mauvaise chose que ce soit fait maintenant, mais attention car les taux vont augmenter."

Ce qui a permis à Xavier Dubois de rebondir sur une décision prise il y a plusieurs mois: échelonner la dette. Pour atteindre 90 % des emprunts avec un taux fixe. La dette ne devrait pas être affectée par la remontée des taux à prévoir.