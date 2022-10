L’homme, bien connu de la justice puisqu’il a, entre autres, été condamné le 6 avril dernier à 4 ans de prison ferme pour le braquage d’un Déli Traiteur, avait comparu comme détenu le 9 septembre dernier à l’audience correctionnelle pour s’expliquer des faits qui lui étaient reprochés.

Ces préventions couvrent plusieurs scènes de coups, menaces, harcèlement et destruction d’une porte, des faits qui nécessitèrent de multiples interventions de la police.

L’homme, qui travaillait dans le secteur de la construction, a nié plusieurs préventions de coups, mais a accusé son ex-femme de lui en avoir porté. "Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait, mais elle m’a harcelé et menacé plus que moi je ne l’ai fait à son égard et elle m’a donné un coup de genou dans les boules…"

Dans une vidéo, on le voit manipuler une arme. "C’était juste pour le fun", expliquera-t-il.

L’homme a aussi intimidé son ex-compagne: "Si tu me dénonces, tu vas te retrouver ligotée dans le coffre d’une voiture." Quant à la fille qu’elle a eue d’un premier lit, "je vais lui mettre le cul en vitrine". Pour peu, on en oublierait une autre menace proférée à l’égard de la sœur de la femme chez qui celle-ci avait trouvé refuge. "Je vais l’attacher à une remorque et la violer."

La femme l’accuse encore d’avoir déboulonné les pneus de sa voiture.

La substitute du procureur du roi Barbara Renquet n’y alla pas par quatre chemins pour requérir deux ans de prison ferme. "Pour cette femme, le seul moyen de ne pas être en stress, c’est qu’il soit incarcéré."

Le tribunal nivellois s’est donc rangé à ces réquisitions.