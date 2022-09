Walhain : la Walhinette sera une coopérative participative

C’est ce qui a poussé ce groupe d’une dizaine de personnes, dont il fait partie, à lancer le projet de la Walhinette, "une épicerie coopérative et participative, qui réunirait tous les besoins d’un consommateur au même endroit. On aimerait que 85 % des courses de nos coopérateurs soient réalisées au même endroit".

Au minimum 100 € pour devenir membre

Le mode de fonctionnement est par contre totalement différent d’une supérette classique. "Les clients ne sont pas de simples acheteurs. Chaque coopérateur participera aux différentes tâches pendant 3 heures consécutives, toutes les 4 semaines. Différentes cellules vont être créées: accueil, communication, finances, etc."

Et les produits (fruits, légumes, boissons, produits d’entretien…) ne seront accessibles qu’aux coopérateurs, qui investiront au minimum 100 € pour devenir membre. "On ne veut pas que les gens deviennent coopérateurs et profitent du travail des autres. Avec ce mode de fonctionnement, les gens s’essoufflent assez rapidement, d’après les expériences déjà menées dans d’autres coopératives." La WooCoop, dont les Walhinois se sont inspirés, existe depuis 2019 à Waterloo et fonctionne bien.

"Tous ceux qui désirent s’investir dans le projet sont les bienvenus. On a besoin d’une centaine de personnes pour commencer et d’après ce que l’on dit dans d’autres coopératives, il faut compter que l’on remplace environ 10 % des membres chaque année, poursuit Pascal Lemaître. L’une des cellules sera d’ailleurs chargée de veiller au recrutement."

Qu’en sera-t-il des prix ? En plus du côté pratique d’un supermarché, c’est souvent l’autre argument avancé par les consommateurs. "On ne devrait pas être plus cher que les grandes surfaces, au niveau des produits bio et locaux. Mais on ne sera pas non plus moins cher que Lidl ou Aldi. Il faut dire que la philosophie est différente. Le producteur ne devra pas rogner ses marges. Il fixera son prix, auquel on ajoutera notre marge, pour rentrer dans nos frais et réaliser un petit bénéfice, car nous sommes une entreprise. Nos dépenses seront toutefois moins élevées, grâce au travail des bénévoles."

Le petit comité a déjà rassemblé environ 70 adresses e-mail de personnes intéressées. Et des séances d’information sont organisées dans les différents villages de Walhain, afin d’attirer encore davantage de monde et d’atteindre la barre des cent coopérateurs.

Trouver un local d’environ 200 mètres carrés

Pour voir le jour, la Walhinette doit aussi se trouver un local d’environ 200 mètres carrés, pour le magasin, le stock et la partie plus conviviale. "Car l’objectif est aussi de créer du lien social." Ce ne sera donc pas dans le quartier du Bia Bouquet, dont la cellule commerciale est trop petite.

"On espère avoir le soutien de la Commune puisque notre projet s’inscrit dans la prolongation de sa démarche “Walhainlocal”, d’autant qu’elle sait que nous voulons éviter toute concurrence déloyale vis-à-vis des autres producteurs. L’objectif n’est pas de casser les prix du marché. Nous n’allons par exemple pas nous établir à proximité d’Archenterre. D’après les expériences partagées par d’autres coopératives, aucun reproche n’est d’ailleurs formulé à ce sujet", conclut Pascal Lemaître.

Toutes les informations sur le projet se trouvent sur la page Facebook La Walhinette.