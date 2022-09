Walhain : la bibliothèque de Perbais est de retour

"Il y a 55 ans, l’abbé Delforge ouvrait une bibliothèque publique dans notre village, a ajouté Stéphane Degueldre. Il avait expérimenté combien la lecture l’avait aidé à grandir dans son humanité et lui avait ouvert des horizons et perspectives qu’il n’aurait pas pu imaginer sans elle."

Le contexte est aujourd’hui bien différent. "La crise n’a pas des effets qu’économiques, même s’il ne faut pas les minimiser. 15% des jeunes à Bruxelles sont suivis par des psychiatres, alors qu’un certain nombre d’entre eux vivent dans des milieux socio-économiques favorisés. Parce que la vie et le monde ne font plus sens. L’écart ne cesse de grandir dans notre société démocratique entre les élites politiques, culturelles et intellectuelles et les citoyens de base, qui pour beaucoup fuient le monde dans un repli sur soi individualiste, fait pour l’essentiel de divertissement. Ce qui les empêche de prendre part à une recherche commune de solutions à nos problèmes contemporains. Mettant notre démocratie en péril."

Les ouvrages proposés à Perbais sont donc variés. Tant au niveau générationnel que dans les thématiques abordées. "Si elle peut offrir à tout un chacun de quoi se détendre et se divertir, elle a aussi une autre vocation. C’est un conservatoire chargé de garder un patrimoine intellectuel, mis à disposition de tous, invitant chacun à s’en nourrir."

La bibliothèque fonctionne avec des bénévoles et pratique des tarifs plus qu’attractifs, augmentés cette année "pour la première fois depuis 1997, hormis l’ajustement qui a accompagné l’apparition de l’euro": 5 € par famille, à vie, pour l’inscription ; 0,30 € pour la location d’un livre jeunesse ou d’une bande dessinée ; 0,50 € pour les autres ouvrages.

La rénovation aidant, "nous avons des idées plein la tête: animations pour les enfants, cabaret, théâtre, exposition avec le cercle des collectionneurs. On espère que ça se concrétisera…", conclut Stéphane Degueldre.