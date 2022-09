Walhain: deux fois 18 mois de prison pour un trafic de stups découvert lors d’un contrôle sur l’E411

Le conducteur, Stefano, domicilié aux Pays-bas, a joué l’étonné. À le suivre, il ne savait rien de cet argent. Le véhicule n’était pas à lui, mais lui avait été prêté par une connaissance, qui l’avait chargé d’aller apporter du linge propre à un homme détenu à la prison de Metz, en France.

Cette connaissance, c’était Garcelino D., dit "Junior", qui a été interrogé par les enquêteurs et a confirmé que les 16 000 € étaient à lui. Il n’avait pas pensé à les retirer de la Mercedes, alors qu’ils provenaient d’un petit commerce de bonbonnes de gaz hilarant…

Une Mercedes qui roulait beaucoup

Il a aussi confirmé l’histoire de la visite à un détenu pour lui apporter du linge, à un détail près: d’après lui, cet homme était détenu dans une prison… du Grand-Duché du Luxembourg. Les enquêteurs ont surtout découvert que la Mercedes faisait de nombreux allers-retours entre les Pays-Bas et le Luxembourg, avec quelques étapes du côté de Namur à proximité d’adresses… qui apparaissent dans les dossiers "stups"de la police judiciaire fédérale.

Il est apparu aussi que Stéfano, lorsqu’il surfait sur le web, faisait des recherches très pointues sur les différentes qualités de cannabis. Dans son téléphone, tout comme dans celui de son comparse Garcelino, les policiers ont aussi trouvé des images de cannabis, d’argent, de poudre blanche et d’armes de guerre.

Elle servait de «go fast», dit le ministère public

Cités devant le tribunal correctionnel du Brabant wallon, aucun des deux hommes n’avait fait le déplacement à Nivelles pour s’expliquer. Le ministère public, mettant ensemble tous les éléments de l’enquête, a estimé que la Mercedes servait lors de "go fast", passant les frontières néerlandaise, belge et luxembourgeoise avec de l’argent et des stupéfiants bien planqués dans l’habitacle. Les prévenus étaient dès lors poursuivis pour importation de cannabis et de cocaïne.

Le jugement a été rendu par défaut: les deux hommes écopent chacun de 18 mois de prison ferme, et d’une amende de 8 000 €. La justice ordonne également la confiscation des 16 000 € trouvés dans la Mercedes.