Walhain: l’Espace Abbesse remplace l’école de l’État

Finalement, l’ASBL Bas les Masques, qui initie les jeunes aux arts de la scène, a saisi l’opportunité alors qu’elle cherchait à quitter ses locaux de Mont-Saint-Guibert.

"Une convention a été signée et adoptée par le conseil communal, a rappelé le bourgmestre. Cela nous a motivés à remettre en état le bâtiment, qui sera mis à disposition d’autres associations également. C’est une chance d’avoir Bas les Masques chez nous, une association importante, avec 400 jeunes, qui permet un épanouissement des jeunes grâce aux arts scéniques. Et une opportunité qui s’offre donc aux jeunes de Walhain et des alentours."

Le bâtiment a dû être rénové. "Le défi était important, a souligné l’échevin Vincent Eylenbosch (Écolo). Le bâtiment est resté inoccupé pendant quinze ans, il y avait pas mal de choses à faire. Et c’était relativement urgent car Bas les Masques devait quitter ses locaux de Mont-Saint-Guibert. Cela a permis de lancer la machine."

Les ouvriers communaux ont réalisé une bonne partie du chantier, a insisté le bourgmestre: "Il y a eu le nettoyage, la réparation des murs et du plafond. De la peinture aussi, originale par rapport à sa version de l’époque, mais qui s’inscrit dans la thématique de Bas les Masques. Il y a eu la remise aux normes de l’électricité. Et des entreprises locales sont également intervenues pour le chauffage, une partie de la toiture et l’alarme incendie."

C’est donc une seconde vie qui est donnée aux locaux, désormais appelés Espace Abbesse. "C’est un endroit symbolique, car de nombreux Nilois ont fréquenté cette école et ont passé des heures dans cette classe, avec tout un tas de souvenirs."

L’invitation a également été lancée aux autres associations qui cherchent un local.