Bétonner l’ancienne ligne de tram pour faire un RAVeL? «Aberrant!»

Il estime que ce projet est inopportun pour quatre raisons. "La première, c’est qu’il va imperméabiliser les sols, selon le rapport du Giser (Gestion intégrée sol, érosion, ruissellement) de la Région wallonne, et donc représenter un risque d’inondation. La rue du Warichet et le quartier du Tram ont déjà été victimes d’inondations en 2021. Clairement, la situation va s’aggraver, il y aura plus d’eau de ruissellement."

Il est favorable à la mobilité douce, mais ce projet serait contre-productif pour la biodiversité et le climat:

"Il n’y a plus de voie et le tram n’a plus circulé depuis une soixantaine d’années. À la place, il y a 250 arbres remarquables et une haie naturelle sur 1,1 kilomètre, avec beaucoup d’oiseaux et la présence d’une orchidée classée espèce protégée."

Arracher des arbres pour mettre du béton

À Walhain, ce sont surtout les voitures qui produisent des émissions de CO2. Les remplacer par le vélo est donc le meilleur moyen de réduire ces émissions, néfastes pour la planète. "Sauf que ces arbres captent le CO2. Les arracher sur une telle distance et les remplacer par du béton, c’est un argument débile. Nous demandons un bilan carbone pour voir si l’augmentation de l’utilisation du vélo compensera la perte de biomasse. Ce n’est pas une vision écologiste."

Au niveau de la sécurité des cyclistes, le comité estime que cette ligne n’est pas idéale. "Ce n’est pas du tout un chemin structurant. Il partira du village de Nil-Saint-Vincent et arrivera directement sur la Nationale 4. Et là, c’est le seul endroit où les cyclistes ne peuvent pas traverser la chaussée. Donc c’est faux de dire que cet itinéraire sera sécurisé."

Une tentative de «greenwashing»?

Les membres ont une théorie pour expliquer tout ça. "Le terrain qui sera transformé en RAVeL a été racheté par la société Vents d’Houyet, qui exploite des éoliennes à Ernage. Et ils vont donner un droit d’emphytéose gratuit à la commune de Walhain. Pourquoi un tel geste? Pour nous, ils imposent leur vision et veulent se donner une image écologiste et verte, alors qu’ils réalisent des superprofits grâce à la crise actuelle de l’énergie."

Enfin, les riverains prêtent également de mauvaises intentions au Collège communal:

"Pour obtenir des subsides de la Région wallonne, ils devaient rentrer un certain nombre de dossiers et atteindre un montant minimum. Le projet le plus important, c’est celui du Tram. C’est une chasse aux subsides et c’est inacceptable. On soutient à fond les projets de mobilité douce et les autres dossiers présents dans ce plan Piwacy qui sont positifs. Mais là, tous les riverains sont choqués. Ils vont détruire la dernière haie naturelle, alors qu’ils offrent des primes aux citoyens qui en plantent!"

Très déterminé, le comité se dit prêt à introduire un recours pour que ce projet ne se réalise pas. « Pour nous, l’alternative est de passer par la rue des Hayettes. Il n’y a que deux voitures par heure dans cette rue, nettement plus sûre pour les cyclistes. »