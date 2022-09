Nouveau hangar communal: coûte que coûte?

Ce sont des estimations. Nous allons lancer le marché et on verra les prix proposés. On peut très bien décider de ne pas attribuer le marché, si les prix sont exagérément élevés."

Un audit a confirmé l’urgence de remplacer l’infrastructure actuelle, qui se trouve à côté de la maison communale. Mais dans le contexte économique actuel, les prix s’envolent. "Je crains une explosion des coûts liés à ce projet", a réagi la conseillère indépendante Ria Breyne. Sentiment partagé par Laurence Smets, cheffe de file de Wal1 (opposition). "Je maintiens que ce n’est pas un bon signal envoyé à la population de construire sur un terrain agricole. Puis le coût de construction est énorme, sans parler de l’augmentation des prix des matériaux. De plus, ce projet n’est pas subventionné. Oui, il répond à un besoin, mais j’ai peur que cet investissement soit démesuré pour Walhain. Et le dernier élément, qui justifie mon abstention, c’est la crainte des odeurs provoquées par le nouveau site."

Une critique que rejette le bourgmestre. "Il y a déjà des boues actuellement à cet endroit, il n’y aura pas plus d’odeur."

Trois phases de travaux

Concrètement, qu’est-ce qu’on retrouvera à l’arrière des terrains de football (2 et 3)? La phase 1 permettra de stocker le matériel. "On pourra organiser un tri sélectif,

a expliqué le chef du service travaux. Il y aura une zone pour stocker le sel en vrac, ce qui réduira le coût de fonctionnement de l’épandage. Une zone sera dédiée à la décantation des boues de curage: ça permettra de réduire la quantité de matière et donc le coût du traitement. Il y aura une zone de lavage pour les véhicules, avec séparateur d’hydrocarbure. Et une zone où les véhicules communaux seront à l’abri."

Actuellement, le service est obligé par exemple de se faire livrer sur les chantiers directement, car il n’est pas en mesure de stocker les matériaux. "Sur le nouveau site, il y aura même une cave où on conservera le carburant. On alimentera les véhicules via nos propres citernes."

Les eaux de pluie devront être récupérées, vu les problèmes d’imperméabilité du sol. Cette réserve d’eau sera utilisée pour laver les véhicules et réaliser toutes les autres tâches.

La phase 2 du projet, elle consiste à construire un bureau, ainsi que des sanitaires et vestiaires. Ce qui permettra de transformer le site actuel. "Nous avons divisé le projet en deux phases, vu le budget, a ajouté le bourgmestre. Au début, on fonctionnera donc avec les deux sites. Nous n’avons pas encore défini de timing à ce sujet. Cela pourrait se faire dans deux, trois, quatre ans ou plus. Le personnel est enthousiaste, car les conditions actuelles de travail ne sont pas bonnes. Certes, le contexte n’est pas idéal. Mais nous devons avancer."

Lorsque la deuxième phase aura vu le jour, le terrain qui accueille le hangar, situé à côté de la maison communale, sera assaini et pourrait être transformé en zone de rétention, pour lutter contre les inondations.