Walhain: le CRFE fait une offre pour créer une crèche sur le site des Cortils

80% de l’investissement pourrait être subventionné, avec un plafond de 40 000 € par place créée, ainsi qu’une aide financière pour le fonctionnement. "L’auteur de projet a respecté les consignes et impositions au niveau environnemental. Il a prévu une ossature en bois. Il a aussi créé deux terrasses couvertes, ce qui peut être intéressant quand il pleut."

Laurence Smets (Wal1, opposition) a croisé les doigts pour que le projet soit retenu, "car les besoins sont criants".

Le bourgmestre, Xavier Dubois, a ensuite annoncé qu’une offre avait été formulée, suite à la proposition de la Commune d’offrir un bail emphytéotique sur le site des Cortils, à Tourinnes-Saint-Lambert, pour la création d’un milieu d’accueil de la petite enfance: "On a reçu une offre de l’ASBL CRFE (Centre régional de la famille et de l’enfance) qui gère déjà la crèche située à côté du CPAS. Son dossier remplit tous les critères, avec la création de 42 places. C’est un nombre important, trois sections de 14 places. Le CRFE a porté une attention particulière aux performances énergétiques et à l’intégration du bâtiment. Et deux arbres importants qui se trouvent sur le site seront préservés."

Isabelle Van Bavel a apporté une précision importante: "La tarification sera identique. Mais le droit d’emphytéose dépend toutefois de l’obtention des subsides du plan Cigogne. Sans cela, on ne l’octroiera pas." Ce qui a rassuré Laurence Smets: "Je valide ce projet s’il est bien indiqué que le droit d’emphytéose ne sera validé qu’après la réponse favorable du plan Cigogne."

Le conseil a ainsi voté, à l’unanimité, l’octroi d’un bail emphytéotique au CRFE, pour autant que le projet de création de la crèche soit subsidié par le plan Cigogne.