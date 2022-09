Walhain: le conseil communal refuse l’ouverture de voirie pour le projet des 18 habitations à la rue de Sart

L’échevine Nadia Lemaire (Écolo) a souligné que la parcelle ne se trouvait pas dans le périmètre prioritaire d’urbanisation et qu’il n’y avait pas de vision d’ensemble. "On estime que la zone mérite une réflexion d’ensemble, qui tienne compte de la révision du schéma de développement communal qui est en cours", a-t-elle ajouté.

La mobilité douce n’a pas été pensée, aucune analyse de l’impact de ces nouvelles habitations sur les voiries avoisinantes, aucune concertation… les remarques sont nombreuses. "Et ce projet représenterait un coût important pour la Commune, qui devra prendre en charge les équipements." Sans parler de l’environnement. "En plus du couloir écologique partiel qui pourrait disparaître, il y a la perte d’un maillage et une forte imperméabilisation des sols. Même si l’endroit n’est pas repris en zone présentant un risque majeur d’inondation, ces constructions pourraient créer des problèmes en aval."

Selon Nadia Lemaire, le projet n’est pas rassembleur, le cadre de vie n’en sortirait pas grandi. "Nous proposons donc de refuser l’ouverture de voirie."

Laurence Smets et son groupe Wal1 (opposition) ont voté dans le même sens. "On ne peut être que d’accord avec ces arguments: l’imperméabilisation du sol, le problème de la gestion des eaux, l’impact pour la zone d’une telle densité."

De son côté, le bourgmestre, Xavier Dubois, a rappelé que le gel de certains projets immobiliers était appliqué à ce dossier. "Car la densité est plus élevée que ce que prévoit le schéma de développement communal, et cet endroit pourrait être stratégique dans la lutte contre les inondations. Ce gel, il n’empêche évidemment pas les promoteurs ou les citoyens d’introduire une demande de permis. Par contre, si la densité est trop importante ou si l’endroit est jugé stratégique au niveau de la gestion des eaux, il est automatiquement refusé."

Une étude a été demandée il y a déjà plusieurs mois afin de détecter les zones les plus propices à l’aménagement d’un dispositif qui retiendrait les eaux et les endroits où il serait déconseillé de construire.