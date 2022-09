Walhain: une semaine de «vélobus» pour les quatre écoles

"Notre conseiller en mobilité a dessiné un itinéraire passant par différents points, afin de ramasser tous les élèves qui se sont inscrits et les emmener à leur école, explique Vincent Eylenbosch (Écolo), échevin de la Mobilité. Au total, une quarantaine d’écoliers participeront à cette expérience dont les préparatifs ont débuté en février, le samedi 10, avec un repair café assuré par Twist (Walhain en transition) pour remettre les vélos en ordre. L’association Pro Vélo propose aussi une formation pour les accompagnants qui le souhaitent, afin d’apprendre à encadrer un groupe de cyclistes. Cela permet aussi de répondre à leurs questions."

Walhain a été précurseur en matière de mobilité douce en menant un projet pilote et en plaçant tout le centre en zone 30. "C’est un test que nous menons avec le vélobus et nous souhaiterions ensuite le pérenniser. Aux abords des écoles, il y a des embouteillages, avec la présence de beaucoup de voitures. Et selon notre plan énergie climat, ce sont justement ces voitures qui produisent une part très importante de nos émissions de CO2. On souhaite changer les habitudes en termes de mobilité, en faisant la promotion du vélo."

«L’ambition, c’est d’avoir une génération habituée à prendre le vélo pour effectuer les petits trajets»

Le tri sélectif est déjà enseigné en maternelle, les plus jeunes ont donc toujours trié leurs déchets. L’objectif de cette initiative est également que les enfants prennent de bonnes habitudes en enfourchant leur vélo pour se déplacer. "L’ambition, c’est d’avoir une génération habituée à prendre le vélo pour effectuer les petits trajets. On demande déjà aux adultes de le faire, mais ça prend du temps pour changer les mentalités. Pour les plus petits, ce sera en quelque sorte presque inné."

Vincent Eylenbosch et le collège communal ont également lancé un défi au personnel de l’administration communale. "On invite toute l’administration à venir à vélo. Chacun comptabilise le nombre de kilomètres parcourus durant la semaine. Et la Région wallonne offre un cadeau aux vainqueurs. On essaie de créer un engouement autour du vélo, afin qu’il y ait une dynamique et que les gens se réapproprient ce moyen de transport. Il y a beaucoup de trajets assez courts qui peuvent se faire à vélo…"