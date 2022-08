Walhain: exposition éphémère de l’opération Été solidaire

Lundi, ces réalisations étaient présentées aux côtés de photos prises au cours de deux semaines de travail.

"Les jeunes ont travaillé à l’entretien des cimetières et des espaces verts, explique Xavier Dubois, bourgmestre.Ils ont aussi nettoyé des places et parking. Les tâches étaient variées. Les sièges qu’ils ont fabriqués permettront aux personnes âgées de se reposer lorsqu’elles se rendent dans les cimetières."

Varié, le profil des huit jeunes (Charline, Esteban, Juliette, Killian, Lansana, Samuel, Sara et Thibault) l’était aussi:"Afin d’assurer une certaine mixité sociale, des jeunes ont été proposés par le CPAS. L’entente a été très bonne et tous ont fait preuve de beaucoup de créativité. Ils ont suivi une formation sur les pollinisateurs, pour comprendre l’intérêt des hôtels à insectes".

Les jeunes étaient très impliqués, ajoute Anne Delestienne, animatrice et coordinatrice:"C’était une belle expérience et ils ont fourni un travail de qualité. On a aussi prévu des panneaux didactiques, qui seront placés à l’entrée des cimetières où ils ont travaillé. Ces panneaux expliqueront le rôle des hôtels à insectes, des sièges et mettront ainsi en valeur tout ce qui a été fait".

L’animatrice souligne que lorsque les gens venaient se recueillir dans les cimetières alors que les jeunes y travaillaient, les commentaires étaient très positifs:"Les gens les ont souvent félicités! Pour ces jeunes, c’était une belle manière de se rendre compte de l’utilité de leur travail et ça les motivait à poursuivre. C’était vraiment enrichissant".

Un article consacré au travail fourni par les huit adolescents sera publié prochainement sur le site internet communal et dans leWalh’info.