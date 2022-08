BJ Scott et Lisza sur la place de Nil pour le Festival de la Tour

Les cinq ont mis sur pied un projet encore plus ambitieux. Avec chaque soir, pas moins de quatre groupes ou artistes différents. Le vendredi, il y aura Solstice (chanson française), Élysiane,"un groupe de Mont-Saint-Guibert qui proposent plutôt du rock",El Trio (reprise de chanson française) et les Bruxellois de Behind The Pines, pour du rock. Le samedi, la chanteuse Lou Morena (chanson française) sera suivie par Constantine. Avec ensuite deux artistes plus réputées: Lisza et sa musica latina, puis BJ Scott & Band.

"Nous adorons assister à des festivals et notre souhait est de faire découvrir au public des artistes belges moins connus, leur donner l’occasion de se montrer. Dans notre programmation, la première partie est plutôt dédiée aux amateurs, puis aux chanteurs déjà confirmés. Avec pas mal de variété: rock, latino, chanson française."

C’est ce qui avait poussé le groupe de 5 à se lancer dans cette première aventure en 2021."L’année passée, au temps du Covid, on voulait donner l’opportunité aux gens d’écouter de la musique et de sortir de chez eux."

Et vu la réussite de la première édition, ils ont renouvelé l’expérience. Avec également trois food-trucks, bar à bières spéciales et à vin, ainsi que d’autres douceurs."Le samedi après-midi, il y aura une scène ouverte pour des chanteurs ou groupes amateurs, ainsi que des animations pour les familles, comme le camion des filles (vêtements de seconde main), jeux en bois de Carbazole et une balade commentée, proposée par l’office du tourisme",conclut Christine Surmont.

www.festivalesdelatour.be