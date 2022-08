Série d’été | Sur les pas du marché de l’art en Brabant wallon | À Walhain, «Sortie 10», la caverne d’Ali Baba en mode BW

Les magasins d’antiquité ne sont pas légion en Brabant wallon, mais celui de Cécile Opfergelt et son compagnon Bernard Buslain à Walhain, "Sortie 10", vaut son pesant d’or. Intérieur et extérieur regorgent de mobilier, sculptures et curiosités qui valorisent les vieux murs de brique de la grange. Un constat qui tient évidemment au bon goût et à l’élégance dans la présentation des objets, mais aussi et surtout à la personnalité de ces deux rapporteurs de trésors. Juristes de formation, Cécile et Bernard se sont plongés dans cette passion commune il y a bientôt 25 ans, et leur enthousiasme ne s’est jamais érodé.