Brebis déshydratées, chevaux délaissés, chèvres infestées de parasites: 81 animaux sauvés en une semaine à travers la Wallonie

Du sud de la province du Luxembourg au Brabant wallon, en passant par l’Entre-Sambre-et-Meuse et le Hainaut, des ASBL comme " Animaux en Péril " ou " Le Rêve d’Aby " sont intervenus à plusieurs reprises la semaine dernière pour venir au secours d’animaux maltraités.

Au total, ce ne sont pas moins de 81 animaux qui ont été pris en charge entre le 9 et le 14 août.

Des chèvres et des poneys négligés à Viroinval

Les associations ont été appelées une première fois le mardi 9 août par la police de Mazée, dans la commune namuroise de Viroinval. Là-bas, une propriétaire, qui n’en est pas à son coup d’essai, est débordée par le nombre d’animaux détenus sur son terrain.

Au total, ce sont 21 chèvres et boucs, ainsi que 3 poneys qui erraient sur un terrain vague, à la recherche de nourriture. Négligés, ils ne recevaient pas les soins nécessaires et étaient infestés de parasites internes.

Des brebis oubliées au soleil à Saint-Léger

Le lendemain, c’est l’association "Le Rêve d’Aby" qui a été contactée pour une prise en charge urgente à Saint-Léger (province de Luxembourg). Sur le lieu de l’intervention, des brebis semblaient "oubliées" sur une parcelle brûlée par le soleil. Sans eau, ni nourriture, elles étaient très affaiblies. Visiblement plus tondues depuis 3 ans, elles ont été débarrassées de 5 à 6 kg de laine par l’équipe du refuge.

Des brebis ont été retrouvées en très mauvais état. ©Animaux en Péril

Des ossements de moutons ont également été retrouvés dans des sacs plastiques.

Des juments délaissées à Walhain et Mouscron

Le jeudi 11 août, c’est au tour de la police de Walhain, dans le Brabant wallon, d’alerter l’équipe d’Animaux en Péril pour venir en aide à une jument totalement délaissée.

Affamée et assoiffée, sans possibilité d’accéder à son abri pour se protéger du soleil brûlant, elle ne doit sa survie qu’au voisinage qui l’alimentait. Très craintive, elle a fini par être amadouée par les soigneurs, qui ont constaté qu’elle était en très mauvais état, avec notamment un œil crevé.

Une jument avec un œil crevé a été laissée sans soin à Walhain. ©Animaux en Péril

Les équipes d’Animaux en Péril ont à peine eu le temps de souffler qu’elles ont à nouveau été appelées, cette fois, par la police de Mouscron pour saisir deux juments négligées, placées sur un terrain vague sans ombre, sans eau et sans nourriture.

"Sur les lieux, nous comprenons que nous faisons face une fois de plus à des propriétaires qui montrent un désintérêt total pour les animaux dont ils ont la responsabilité" explique Sophie Locatelli, Présidente du Rêve d’Aby et Vice-Présidente d’Animaux en Péril.

Une cinquantaine d’animaux affamés en région carolo

Pour terminer la semaine, les associations ont été appelées le dimanche 14 août par la police de Charleroi. Et pour cause, 26 moutons, 20 poules et coqs, 6 chèvres et un poney attendaient d’être libérés d’une situation chaotique.

Comme dans les interventions précédentes, ces animaux étaient gardés sur un terrain nu sans eau, ni nourriture. Très maigres, les chevreaux et les agneaux souffraient de diarrhées, tandis que le poney peinait à se déplacer. Leurs ventres étaient gonflés et infestés de vers.

Pris en charge par le refuge, ils se sont rués sur le foin dès leur installation.