Walhain: une surface commerciale libre au Bia Bouquet

À quelques pas de la maison communale, le quartier du Bia Bouquet est sorti de terre il y a trois ans et demi. Avec des logements locatifs et acquisitifs, pour des jeunes, des familles et des seniors. Une salle collective a également été construite afin d’encourager la convivialité et le vivre ensemble. Un centre médical, composé de trois cabinets, a également vu le jour. Et enfin une surface commerciale, toujours inoccupée.