De nouvelles découvertes au Vieux Château de Walhain

Grâce aux observations, l’équipe a pu compléter le plan général des bâtiments,"surtout ceux qui datent du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe, voire du XIXe siècle. On a remarqué qu’à cet endroit, il y avait de multiples activités: de grands fours pour la boulangerie ou la brasserie, on ne peut pas déterminer la fonction exacte. Notre intention était de trouver des traces interprétables."

À peine les fouilles terminées, le professeur se penche déjà sur l’année 2023."L’été prochain, on pourrait atteindre des niveaux inférieurs. Comme le site est classé, on ne démonte jamais les structures et on ne peut donc pas retrouver ce qu’il y a en dessous, qui date du Moyen Âge. Tout est scellé de manière définitive. Notre chance, c’est qu’on n’a même pas besoin de démonter la structure, qui est déjà assez endommagée. On a atteint 1,5 mètre de profondeur. L’année prochaine, on pourrait rouvrir et élargir la fouille pour descendre davantage et répondre à nos questions. Ce serait peut-être la première fois qu’on atteindrait un niveau plus ancien encore."

Il faut dire que la situation était particulière cette année. Le chantier de consolidation s’est terminé juste avant le début de l’été."On a eu accès à certaines parties auparavant interdites, pour des raisons de sécurité, précise le professeur Laurent Verslype.Nous avons, par exemple, pu aller au pied du donjon. Je sais pertinemment que la cour, naguère, était organisée sur plusieurs niveaux, sous forme de terrasses. Si l’on descendait de deux mètres, on trouverait des niveaux plus anciens. Mais on n’a jamais pu le faire car des pierres menaçaient de s’effondrer. Aujourd’hui, elles sont stabilisées."

Le côté négatif, c’est que la consolidation du Vieux Château a gommé certains éléments historiques. Le professeur de l’UCLouvain entend en tout cas exposer ses découvertes au grand jour."Toutes les documentations pourront être utilisées dans le cadre de la valorisation du site."