Walhain: la tension monte au Camping d’Alvau

Suite à l’annonce de la fermeture, les occupants du Camping d’Alvau sont censés plier bagage. Sauf que le site, situé entre Walhain et Mont-Saint-Guibert, ne se vide pas vraiment. Seuls les touristes ont repris leurs affaires. Les résidents, qui ont élu domicile là depuis plusieurs années déjà, sont dans l’expectative. "Rien ne bouge , affirme l’un de ceux-ci. Aucun résident n’a été relogé, on reste sans nouvelle. Au CPAS, on nous dit qu’il n’y a pas de logements en ce moment. De la part de la Commune, on n’entend rien. On est dans le déni, la situation n’évolue pas. Quelques caravanes sont parties, mais c’est tout. Nous, on attend, sans savoir jusqu’à quand."