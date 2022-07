Walhain: «Corbais on water», un rendez-vous culinaire insolite à l’ancienne carrière des Trois Fontaines

Après deux années "sans" en raison du Covid, les rendez-vous "Corbais on water" seront de retour les samedi 6 et dimanche 7 août. Ces deux jours-là, deux services par jour seront proposés par le chef Valerio Borriero, coté 14/20 au Gault&Millau. Il y aura 16 places à chaque service et tous les clients seront assis à la même table. Le samedi, service à 18h30 et à 21h (ces deux services affichent déjà complets). Le dimanche, service à 11h30 et à 14h. Prix par personne: 110€ pour le moment. Cependant, dès que le menu précis sera connu, le prix pourrait augmenter légèrement, sans excéder toutefois 130€.

Un site racheté à la Ville de Bruxelles

Le ponton flottant de l’ancienne carrière des Trois Fontaines est utilisé également pour d’autres rendez-vous: fêtes de famille, journées de team building, etc. Il a déjà été loué aussi pour une demande en mariage… Un service traiteur est proposé par les propriétaires aux personnes ou aux sociétés qui le louent.

La carrière des Trois Fontaines appartient à la famille de Viron depuis les années 1970 quand le grand-père de Maximilien de Viron l’a rachetée à la Ville de Bruxelles qui en était propriétaire depuis la fin de l’activité d’extraction dans les années 1880. Bruxelles en fit tout un temps un centre de plein air, puis laissa le site à l’abandon. Depuis le rachat de la carrière par les de Viron, c’était devenu un étang de pêche.

Au XIXe siècle, cette carrière fut exploitée pendant une vingtaine d’années et son quartzite fut utilisé notamment pour l’aménagement de la N4. Arrivés à la nappe phréatique, les carriers furent un jour contraints de stopper l’activité, la carrière s’étant remplie d’eau.

Spot de plongée

Depuis sept ans et grâce à divers aménagements réalisés par la famille de Viron, la carrière est devenue un spot de plongée. "Avant de pouvoir y plonger, il a fallu dégager les arbres qui étaient tombés dans l’eau au fur et à mesure des années et encore aujourd’hui on retire les arbres qui tombent dans l’eau. Ensuite il a fallu oxygéner l’eau pour avoir de la visibilité sous l’eau, on a donc placé une pompe et on a créé une cascade artificielle. Pour l’esthétique du lieu on a retiré le lierre qui avait recouvert les bords de la carrière" , détaille Maximilien de Viron.

Pour ces aménagements, ce dernier a été aidé par Vincent Costermans, professeur de plongée et passionné de plongée depuis 40 ans.

Les deux amis se sont rencontrés lorsque Maximilien a pris des cours de plongée avec Vincent. Lors d’un cours, Vincent lui propose d’aller plonger en carrière et la carrière des Trois Fontaines est évoquée. Vincent est donc venu voir cette carrière et a tout de suite vu qu’on ne pouvait y plonger, le site étant trop dangereux. "Il nous a fallu un an avant de commencer à croire que le projet était réaliste" , explique Maximilien. Vincent enchaîne: "La première année on s’est dit: allez, on va essayer, on va oxygéner tout ça. Puis, je suis un peu tombé amoureux de l’endroit et j’ai dit oui, il faut exploiter ça. Mais on n’avait pas un franc et chacun a dû y aller de sa poche pour commencer à aménager le site…"

Au cours des travaux d’aménagement pour la plongée, ils ont eu une idée: "Pour nos réunions, on allait sur un petit truc en bois avec un flotteur et on se disait que c’était vraiment super de manger et boire ainsi au milieu de l’eau. C’est ainsi qu’est née l’idée du ponton. Une fois celui-ci construit, on a commencé à le mettre en location pour des barbecues" , poursuit Maximilien de Viron.

Ces événements servent à faire survivre la plongée car cette activité ne rapporte pas suffisamment d’argent. "Il n’y a que les événements sur le ponton qui rapportent de l’argent et qui permettent d’améliorer le site" , explique Vincent.

Avant le Covid, le mardi et le jeudi soir, le petit parking de la carrière était rempli de plongeurs, aujourd’hui il y en a beaucoup moins. Selon Vincent et Maximilien, le Covid et la hausse des prix des carburants ont fait chuter le nombre de plongeurs de 30%.