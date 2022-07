"Il faut rappeler qu’il ne s’agit pas d’une voiture partagée , précise Xavier Dubois, le bourgmestre. À la base, notre volonté était de verdir notre flotte de véhicules communaux, suite à l’appel à projets de la ministre régionale Valérie De Bue. Nous avons donc remplacé un vieux véhicule polluant par une voiture électrique plus propre. Puis deux gros camions ont aussi été achetés, avec une norme Euro nettement meilleure."

Une réussite, vu l’utilisation fréquente par les services communaux. "S’il y a bien un endroit où une voiture électrique est adaptée, c’est dans une commune comme la nôtre , ajoute Ghislain Errembault, le conseiller énergie à Walhain. Ce sont de petites distances à parcourir, une faible autonomie ne pose donc pas de problème."

«Les bornes sont fréquemment utilisées»

Xavier Dubois affirme qu’après la petite appréhension des premiers jours passée, la nouveauté n’a pas freiné le personnel communal. Le CPAS de Walhain est, lui aussi, passé à l’électrique, afin d’éviter un vieux moteur thermique.

"Ce qui est intéressant, c’est que les bornes de recharge ont été fréquemment utilisées. 123 recharges ont été comptabilisées depuis le début de l’année 2022, soit 1 recharge chaque 1,5 jour , poursuit le bourgmestre. Le besoin de la population est donc bien présent et d’autres bornes devront être développées."

Par contre, le véhicule, lui, n’a pas été souvent sollicité par les citoyens. À peine une dizaine d’utilisations. "Cet objectif, il n’est pas atteint. Le véhicule est-il mal positionné? La population n’en a-t-elle pas vraiment besoin? Avons-nous mal communiqué à ce sujet? Il y a une série d’hypothèses pour expliquer cet échec. Mais on ne va pas laisser tomber ce second objectif."

D’autant plus qu’à Walhain, avec le logement, la mobilité est la première source d’émission de gaz à effet de serre. "Walhain a été exemplaire au niveau de l’utilisation du vélo et entend le rester, indique le conseiller énergie. Mais si on veut que les gens optent pour autre chose que de l’autosolisme (NDLR: 1 voiture par personne) , il y a un travail à réaliser sur les mentalités. C’est ce qu’on veut mettre en place en termes de communication."

Plusieurs pistes sont envisagées. "Comment peut-on faire pour mieux communiquer? On pourrait organiser des séances d’information ou un concours pour offrir des heures gratuites, par exemple , propose Ghislain Errembault. En tout cas, il faut poursuivre nos efforts."

La mettre à disposition du taxi social?

Pour rentabiliser la voiture électrique, achetée d’occasion avec une batterie encore en parfait état, le collège communal de Walhain a pensé à une autre piste. "Pour qu’elle soit encore davantage utilisée, nous pourrions la mettre à disposition des bénévoles du taxi social. Cela nous semble être une bonne piste. Pour les bénévoles, ça éviterait les risques d’accident avec leur propre véhicule, ainsi que les coûts d’entretien."