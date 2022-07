Série: les noms de rue | 1857, l’année maudite de la rue d’Enfer à Walhain

La rue d’Enfer à Tourinnes-Saint-Lambert n’avait pas de nom jusqu’en août 1857. Cette année-là, le 10 d’un mois d’été caniculaire, par 35 degrés, un incendie avait pris dans une ferme, non loin de la petite place en bas de la rue. Un homme venait d’y allumer un four. "Brusquement, le feu se jette sur une maison, au bout de trois quarts d’heure, vingt-deux maisons avec les granges, étables, meubles, etc. et tout ce qu’elles contiennent sont réduits en cendres", racontait, à l’époque le curé de la paroisse Saint-Servais, André Stass, dans un document nommé Relation de l’incendie.