Bientôt une nouvelle maison communale à Walhain?

"L’année passée, nous étions à 24% de dossiers réalisés, maintenant 42%. C’est un travail important qui a déjà été abattu par l’ensemble de nos services, dans un contexte pas simple , a expliqué le bourgmestre Xavier Dubois (Avenir Communal). C’est une belle progression par rapport à l’année passée."

Les membres du Collège ont fait le point sur certains dossiers. "Le salon du logement a été supprimé et remplacé par des permanences logements, ce qui peut être plus porteur pour les citoyens" , a affirmé Isabelle Van Bavel (Avenir Communal).

Vincent Eylenbosch (Écolo) a rappelé le lancement du plan énergie-climat, avec l’extinction future des luminaires publics, à certains moments de la nuit.

"Une prime a été octroyée aux agriculteurs qui, suite aux inondations, ont accepté de planter des haies ou bandes enherbées" , a rappelé le bourgmestre.

Il y a également eu l’installation de deux radars répressifs, dans le volet sécurité et mobilité. "Une réflexion sera menée pour d’autres emplacements, mais toutes les voiries ne sont pas adaptées, d’autant plus que le coût est élevé."

Vincent Eylenbosch a également évoqué un projet qui devrait être initié après la rentrée. "On aimerait organiser un ramassage scolaire… à vélo. On profiterait de la semaine de la mobilité pour mettre ça en place. Les abords des écoles posent problème avec toutes les voitures qui arrivent en même temps. Si on pouvait renforcer la mobilité active, ce serait bénéfique contre les engorgements et la sécurité des cyclistes ou piétons."

Nadia Lemaire (Écolo) a annoncé que la commune avait reçu le label "Bienvenu vélo" de la Région wallonne. "Ce qui signifie que les services sont adaptés aux cyclistes. Trois opérateurs ont été reconnus: l’office du tourisme, la Ferme de la Tour et les 3 Fontaines."

Rénover, agrandir ou déménager?

Le bourgmestre a ensuite évoqué l’octroi du permis pour la construction du nouveau hangar communal, ainsi que les travaux qui ont commencé à l’entrée de la maison communale. "Et on ne va pas s’arrêter là. On va prévoir un marché pour un consultant, afin de voir comment on peut faire évoluer le bâtiment: l’agrandir, le rénover voire même déménager. Il faudra choisir la meilleure option, tant pour le personnel administratif que pour les citoyens."