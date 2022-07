Walhain: un terrain gratuit pour construire une crèche privée

Le nouveau plan Cigogne, qui prévoit des budgets pour la construction d’infrastructures et la prise en charge d’une partie des frais de fonctionnement, a récemment été lancé. Ce qui incite la Commune à s’activer. "Nous ne sommes pas en capacité d’ouvrir une seconde crèche communale, mais nous avons décidé d’octroyer un bail emphytéotique pour des prestataires capables de mettre sur pied une crèche privée."

«À la fin du bail de 40ans, le bâtiment reviendra à la Commune»

Les candidats doivent introduire un dossier d’ici le 26 août au plus tard, pour bénéficier d’un terrain gratuit, de 7 à 8 ares, mis à disposition pendant 40 ans. "Des critères importants permettront de départager les candidats: la qualité de la construction, la qualité de l’accueil, l’expérience du prestataire, ainsi que l’adéquation avec le plan Cigogne. L’octroi du bail sera lié au subside du plan Cigogne. Ceux qui répondent à cet appel à projet devront respecter les tarifs de l’ONE, pour que cette crèche soit accessible au plus grand nombre. Et à la fin du bail de 40 ans, le bâtiment reviendra à la Commune."

Isabelle Denef (Wal1, opposition) a interpellé le collège sur la possibilité de mettre en place une priorité pour les Walhinois. "La question n’est pas là , a répondu le bourgmestre, Xavier Dubois (Avenir Communal). Le besoin est tel à Walhain que les premières familles à formuler une demande seront certainement issues de nos villages. On ne va pas construire le projet pour le responsable. Si le dossier propose des synergies ou prend en compte un besoin spécifique au village, ça peut être une plus-value pour le jury qui attribuera le site."

«Nous avons un des moins bons taux de couverture du Brabant wallon»

Pour le bourgmestre, Walhain a de bonnes chances d’être retenu par le plan Cigogne, "car nous avons un des moins bons taux de couverture du Brabant wallon. On a déjà lancé un projet d’extension de la crèche actuelle, mais mener deux dossiers de ce type en même temps, ce n’est pas possible au niveau de nos services. La charge de travail serait trop importante. Donc, on donne la possibilité à un acteur externe. Et si le délai est assez court, c’est parce qu’il s’inscrit dans l’actualité du plan Cigogne".