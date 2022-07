Les Estivales à la conquête des villages

Des animations se tiendront tous les week-ends, sur l’histoire du château et les techniques de restauration et de consolidation, alors qu’une visite des fouilles archéologiques est prévue le 21 juillet.

Sur plusieurs sites

Au lieu de concentrer toutes les animations sur le site du Vieux Château, en chantier depuis un an, l’événement s’étendra à d’autres sites. À Tourinnes d’abord, le M’Pti Saint-Lambert accueillera cinq concerts, dont le premier s’est d’ailleurs déjà déroulé ce 1erjuillet. Les Estivales prendront également fin à Tourinnes avec la Foire aux potirons ainsi qu’un concert de Guy Tubier proposé dans le cadre de l’opération Places aux artistes de la Province, le 11 septembre.

À Nil Saint-Vincent également, les musiciens et chanteurs s’en donneront à cœur joie, grâce au F’Estival de la Tour. Les soirs des 2 et 3 septembre, pas moins de huit concerts: Solstice, Élysiane, El Trio, Behind The Pines, Lou Morena, Constantine, Lisza ainsi que BJ Scott & Band.

La fête du 15 août aura lieu à Perbais. Avec le samedi 13, un spectacle de magie de Maxime Mandrake. Le week-end sera rythmé par la brocante, le quiz, la course cycliste, un concert et une soirée dansante.

Rendez-vous du Château

Malgré tout, le gros de cette édition 2022 des Estivales aura lieu au Vieux Château. Du 1er juillet au 28 août, les Rendez-vous du Château proposeront une série d’activités sportives, de bien-être, mais aussi plusieurs concerts ou du stand-up. Une pièce de théâtre, Le médecin malgré lui , sera jouée par la Caravane des Comédiens, grâce à Place aux artistes, le 9 juillet.

L’un des grands moments, ce sera le week-end médiéval, du 22 au 24 juillet, avec un marché artisanal, de l’archerie, un spectacle et un concert. "Nous avons décidé de limiter à quatre le nombre de week-ends festifs, pour le confort des riverains. Ce rendez-vous médiéval est évidemment très attendu et tout à fait cohérent sur le site du Vieux Château qui date du Moyen Âge" , ajoute Nadia Lemaire. Le 21 juillet, jour de la fête nationale, de nombreuses animations sont également prévues, avec un concert qui se clôturera à 21h, pour le bien du quartier. "Il y aura un tas d’activité, avec du théâtre et des concerts pour les enfants, ainsi que des animations diverses. Mais le site sera libéré à 21h, pour montrer l’exemple." Au niveau de la mobilité aussi, quelques aménagements ont été mis en place et une évaluation sera faite quelques jours après le début de ces Estivales.

Et tout au long de l’été, le bar éphémère permettra aux Walhinois et autres de se rencontrer dans un cadre convivial.

Programme complet sur www.walhain.be.