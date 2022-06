Walhain: week-end sportif, culturel et surtout festif à Tourinnes-Saint-Lambert

Vendredi: le quiz musical

Ce vendredi 17 juin, ce seront les maternelles de l’école de Tourinnes, dont le parking accueillera les activités, qui ouvriront les festivités, avec un tour de carrousel offert par les forains. Tous les enfants auront ensuite l’occasion de jouer dans les châteaux gonflables, gratuitement.

En soirée, une vingtaine d’équipes s’affronteront lors de la quatrième édition du quiz musical (complet). "La particularité, c’est que la partie a déjà commencé sur notre page Facebook. On a mis des points et des jokers en jeu, en lançant des défis, comme le fait de poster une photo avec au moins 5 membres de l’équipe, dont un déguisé en femme, un objet des années 80 et un animal vivant. Ou en cachant un objet à retrouver dans le village à l’aide d’indices. Ça a suscité pas mal d’engouement, on voyait les gens mener leurs recherches dans le village" , poursuit Renaud Lengelé. Une soirée dansante gratuite clôturera la journée de ce vendredi.

Samedi: du sport et de la musique

Un menu copieux pour le samedi, avec du sport et de la musique. Le tournoi de sixte est déjà complet, mais il reste encore des places pour l’une des nouveautés: le tournoi de volley sur gazon. "On pensait se limiter à 8 équipes, mais on en a déjà 9 inscrites. On peut monter jusqu’à 12" , assure Renaud Lengelé. Le club de tennis de table local, qui s’est énormément développé ces derniers mois, proposera également une initiation, pour les enfants et les adultes, en accès libre. Les jeux gonflables et les loges foraines seront accessibles dès 11h.

"Le soir, un concert de reprises de variété française, “Frenchy Cover”, sera proposé par le groupe Sortez Cover (6€ en prévente, 8€ sur place). Il était déjà venu lors de la dernière édition, avec une soirée spéciale Jean-Jacques Goldman." Un autre groupe assurera la première partie et une soirée dansante est également prévue samedi.

Dimanche: les jeux inter-rues

La journée de dimanche sera nettement plus familiale, avec les loges foraines et deux balades en tracteurs, l’une à 9h30 et l’autre à 14h. Entre ces deux balades, un dîner proposé par les organisateurs. "Ensuite, il y aura les jeux inter-rues. Les participants se regroupent par rue pour former des équipes et relever des défis sportifs, culturels et intellectuels , explique Renaud Lengelé. Le gros défi, ce sera de détrôner l’équipe Saint-Lambert, qui a remporté les deux dernières éditions . Tout le monde peut participer, sans limite d’âge. Il y a des épreuves faites pour tous."

Durant tout le week-end, les Tourinnois pourront se restaurer et profiter du bar à bières spéciales. "On fonctionnera avec une caution pour les gobelets réutilisables et on peut se vanter de garder des tarifs démocratiques pour les boissons. Les bières normales sont toujours à moins de 2€. C’était une volonté de notre part." Vu les températures élevées attendues, surtout vendredi et samedi, de l’eau sera gratuitement mise à disposition.