Une prime énergieà Walhain? «Le CPAS est là pour ça»

C’est donc bien évidemment dans ce contexte marqué par l’inflation et la flambée des prix de l’énergie que les conseillers de l’opposition ont interpellé la majorité. "Cette crise se prolonge, certains voient leurs factures multipliées par quatre et certaines familles, même en travaillant, ne savent plus faire face à leurs dépenses. Nous pensons aussi aux familles monoparentales qui sont aujourd’hui étranglées."

Tous les revenus n’augmentent bien entendu pas aussi vite et de manière aussi importante que les prix de l’électricité, du gaz et du mazout. "Cette crise risque de faire basculer dans la précarité bon nombre de ménages. Nous pourrions donc, sous certaines conditions, proposer une prime pour les soutenir. Cela va bien évidemment au-delà du rôle du CPAS. C’est à nos yeux de compétence communale."

«Cette proposition n’est pas très concrète»

Une affirmation que ne partage par le bourgmestre de Walhain, Xavier Dubois: "Pour nous, il y a un outil public qui est là pour aider les personnes en difficulté. C’est le CPAS. Celui-ci a des moyens pour venir en aide aux personnes en difficulté. Et pas uniquement pour les bénéficiaires du CPAS, mais pour tout le monde. Un citoyen peut très bien faire appel au CPAS, sans y être inscrit préalablement. Tout le monde peut venir frapper à la porte, après avoir eu un mois plus difficile. Même pour une aide temporaire".

Autrement dit, la majorité Avenir Communal/Écolo n’entend pas créer de prime énergie, malgré la demande de l’opposition: "Je veux bien qu’on vienne avec des idées autour de la table , a ajouté le bourgmestre. Mais cette proposition n’est pas très concrète. À qui s’adresse la mesure? Est-ce qu’il y a un contrôle? Une analyse? Est-elle automatique? Cela manque de réalisme. C’est un peu facile de venir avec des idées, sans rien de concret. Je ne suis pas fermé à la proposition, mais il faut une analyse réaliste. De plus, nous avons des agents du CPAS qui sont confrontés aux réalités de la population et qui sont plus aptes pour se rendre compte des besoins".