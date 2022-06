Walhain: 290000€ en plus pour la construction du nouveau hangar du service des Travaux

30000€ de plus pour les caveaux, cavurnes et caveaux sans fond

Au niveau des projets? Quelques montants sont actualisés, vu notamment l’augmentation du prix des matériaux et l’inflation. La construction du nouveau hangar devrait coûter 290000€ en plus, l’enveloppe pour le plan anti-inondations est également revue à la hausse (+110000€), alors que l’acquisition des caveaux, cavurnes et caveaux sans fond coûtera 30000€ de plus.

De nouveaux dossiers sont également ajoutés au programme de 2022. Le plan Wallonie cyclable (+375000€), ainsi que des honoraires pour entamer le projet d’extension de la crèche du Petit Favia (+60000€), l’aménagement de la place Saint-Vincent (+50000€) et la rénovation de la maison communale (+25000€).

Au total, les projets de lutte contre les inondations s’élèvent à 715000€, le dossier le plus onéreux étant la réalisation de bassins d’orage ou zones d’immersion temporaire (300000€).

Wal1 demande «plus de pro-activité sur les subsides»

Ce qui interpelle surtout la minorité Wal1, c’est le mode de financement: "Les emprunts représentent 51% du mode de financement et vous prévoyez un recours aux subsides pour seulement 29%. Nous attirons à nouveau votre attention sur ce point et demandons plus de pro-activité sur les subsides" .

Le coût total du futur hangar approche désormais les deux millions d’euros. "Il nous semble nécessaire de s’interroger par rapport à la globalité du projet et aux coûts inhérents. Que le besoin soit là, oui. Mais il y a clairement la manière d’y répondre" , commentent les élus Wal1. Ils se sont d’ailleurs abstenus concernant le budget extraordinaire, mais ont voté pour le volet ordinaire.