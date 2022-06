Walhain: Wal1 éreinte la majorité sur sa gestion du personnel communal

Le groupe WAl1 souligne les problèmes rencontrés par l’administration et les citoyens: "Il n’y a plus de directeur général, plus de directeur financier, un malaise, un mal-être, des disputes entre membres du personnel, sans compter le mécontentement de la population face à des demandes non rencontrées."

Pour Wal1, il faut "prendre le temps de la réorganisation" afin de "minimiser l’hémorragie" .

Mais du côté de la majorité, le constat est très différent. "Plus de la moitié de l’augmentation entre 2018 et 2021 provient de l’indexation (+291000€) , réplique le bourgmestre, Xavier Dubois (Avenir Communal). On ne peut rien y faire. Il y a aussi la pension des mandataires (39400€), qui est une thématique nettement plus importante. Au final, on arrive à la conclusion qu’il n’y a pas de réelle augmentation du personnel." Il y a tout de même deux choix politiques. "D’abord, le salaire de l’agent constatateur (34600€) qui est engagé par Walhain et détaché à Chastre et Mont-Saint-Guibert. Donc les 3/5ede son salaire se retrouvent dans nos recettes. Et le deuxième choix politique, c’est l’engagement, à mi-temps, d’un conseiller énergie (32000€). Vu les enjeux actuels, c’est bien nécessaire de bénéficier de sa présence, d’autant plus qu’il contribue à la mise en place de notre plan climat."

«Avec les salaires proposés, on ne peut pas rivaliser…»

L’agent logement et l’informaticien sont désormais payés par la Commune et non plus le CPAS, ce qui gonfle encore l’enveloppe.

Au niveau des postes à pourvoir, celui de directrice financière est occupé, alors qu’il était vacant depuis 2012 (+ 101000€). Le directeur général, lui, est en congé maladie. Entre-temps, il est remplacé par une juriste.

"Des tensions? Il y en a dans la fonction publique, encore plus dans une petite commune, c’est certain , réagit Xavier Dubois. La période Covid a été particulièrement difficile, avec une charge de travail supplémentaire et le télétravail qui ne convenait pas à tout le monde. La reprise des activités, c’est à nouveau du travail en plus."

Pour le bourgmestre, la situation n’est donc pas spécifique à Walhain. Il pointe d’ailleurs les difficultés générales à gérer le personnel dans une petite commune: "Il y a un problème de compétitivité dans les petites communes. Avec les salaires proposés, on ne peut pas rivaliser avec certains secteurs privés ou des structures publiques plus grandes. Il est également nettement plus difficile d’évoluer dans la hiérarchie. Du coup, ce n’est pas toujours facile d’engager du personnel."