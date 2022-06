Walhain: l’échevine Van Bavel rejoint les Engagés

Présente sur la liste Avenir Communal en 2012 et 2018, Isabelle Van Bavel poursuivra ses mandats sous l’étiquette des Engagés: "C’est un mouvement enraciné dans la société civile: non seulement il porte un programme, mais il aide également à la réalisation de projets précis, concrets, proposés par les citoyens. Et cela rejoint l’esprit dans lequel j’exerce le mandat qui m’a été confié il y a maintenant plus de trois ans: aider les citoyens porteurs de projet qui ont du sens et dont je partage les valeurs à réaliser ceux-ci".