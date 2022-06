Walhain: la crèche du Petit Favia agrandie ?

Le dossier doit être rentré pour le 30 septembre, les délais sont un peu serrés. "C’est pour cette raison que nous avons lancé un appel à candidature pour un auteur de projet, pour l’agrandissement de l’infrastructure. Car on n’a pas les ressources en interne pour réaliser les plans. Plus notre dossier sera complet, plus il aura de chance d’être retenu."

Aussi des subsides provinciaux?

Une demande sera aussi formulée auprès de la Province du Brabant wallon, pour bénéficier des 10000 euros de subside par place créée.

Le projet est important. Il pourrait permettre au Petit Favia de passer de 18 à 35 places. "On doublerait pratiquement la capacité, ajoute l’échevine. Les travaux seront aussi importants, c’est pour ça qu’on a besoin d’un architecte. Il faut agrandir le bâtiment existant, mais il y a déjà une série de choses présentes. Il ne faut pas doubler la cuisine, par exemple."

Si la candidature walhinoise devait être retenue, la nouvelle infrastructure devrait être ouverte au plus tard à la fin du mois d’août 2026. "Je ne veux pas trop m’avancer, mais je pense qu’on a beaucoup de chances d’être retenus, vu notre taux de couverture assez bas. " En 2018, un article paru dans l’Avenir Brabant wallon pointait Walhain comme la commune affichant le moins bon taux de couverture dans la province.

Avant les élections, le groupe Avenir Communal avait formulé plusieurs propositions pour améliorer ce taux. Au pouvoir, les élus ont pu se rendre compte du problème. "Le bourgmestre et moi-même, nous recevons beaucoup de mails de parents qui ne trouvent pas de place pour leur enfant. Parfois, ils doivent même arrêter de travailler pour s’en occuper."

Laurence Smets et son groupe Wal1 (opposition) ont toutefois averti la majorité. "Attention à bien confirmer la volonté de laisser la crèche publique et non de la faire reprendre par la crèche privée. C’est particulièrement important à nos yeux, de par le fait que la crèche publique donne non seulement des garanties de qualité, mais aussi d’accessibilité." La socialiste estime que les chances sont grandes d’être retenu, " à condition que le dossier soit bien ficelé".

Pour Isabelle Van Bavel, une fusion entre la crèche publique et la crèche privée n’est pas du tout à l’ordre du jour. "Par contre, nous voulons renforcer les synergies. À ce jour, il y a un compost en commun entre les deux institutions. C’est un début, pourvu que cela ne s’arrête pas là."