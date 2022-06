Le premier astronaute belge à s’être rendu dans l’espace a d’abord donné quelques informations sur vol. Ce qui a le plus impressionné les élèves de 4, 5 et 6e primaires? C’est la photo du coucher du soleil, depuis l’espace: "waouh", se sont-ils exclamés, tous en chœur. Il a ensuite répondu aux questions du jeune public. Un voyage dans l’espace et dans le temps. Voici quelques morceaux de cet échange.

Avez-vous toujours rêvé d’aller dans l’espace?

Non, car on n’avait pas de jouets sur l’espace et tout cet univers. Le premier satellite, il a été lancé quand j’avais dix ans. On ne pensait pas que c’était possible d’y envoyer un humain. En fait, j’ai fait partie de cette génération spatiale, qui a assisté en temps réel à ces missions. Je suis devenu un vrai passionné et j’ai fait preuve de persévérance. J’avais 51 ans quand je suis allé dans l’espace, certains me disaient que c’était trop tard, que j’étais trop vieux. Mais j’y ai toujours cru.

Combien de fois êtes-vous allé dans l’espace?

Une seule fois, pour une mission de 9 jours. Il y a des astronautes qui sont partis jusqu’à 6 fois, mais pas plus. Car on ne connaît pas les risques que l’apesanteur peut engendrer sur la santé physique et mentale. Il ne faut pas exagérer.

Est-ce que les astronautes ont peur?

Non, les astronautes n’ont pas peur. Je n’ai jamais entendu un astronaute en parler, en tout cas. Nous devons faire confiance au système. On sait qu’il y a un danger, mais on l’accepte. À deux reprises, la navette a explosé et les occupants n’ont pas survécu. Il faut parfois prendre des risques, sinon on passe à côté de grandes aventures. Moi, j’ai attendu 20 ans avant de pouvoir participer à une mission. C’était mon rêve.

À quoi avez-vous pensé au décollage?

Je me souvenais qu’il y avait eu un accident au décollage, après 71 secondes. Moi, j’ai égrené les secondes. À 71, je me suis dit qu’on avait déjà fait mieux. Puis après 100, j’ai pensé à autre chose, on avait franchi un cap. Au début, on est allongés et poussés contre le siège, car la vitesse des moteurs ne cesse d’augmenter. Puis ils s’éteignent quand on se retrouve en apesanteur.

Quelles sont les sensations dans la navette spatiale?

En apesanteur, on peut sentir comme un mal de mer. Il faut faire attention et bouger lentement. Si vous bougez la tête, alors vous aurez le mal de l’espace. C’est très spécial. Quand on a pu quitter notre siège, on s’est directement dirigé vers les fenêtres, pour regarder dehors. Il y avait beaucoup d’euphorie. Puis après deux jours, le corps s’adapte et c’est une sensation agréable.

Est-ce que vous vous êtes amusé dans l’espace?

On a très peu de temps libres, car il faut mener des expériences et prendre un maximum d’informations sur l’apesanteur. On avait juste droit à une cassette ou un CD pour écouter de la musique. J’avais demandé à mes enfants et à mon épouse de choisir quelques morceaux. Imaginez, ce CD a fait 143 fois le tour de la Terre. (il sourit)

Est-ce que c’est beau, l’espace?

Oui, c’est magnifique de voir le globe terrestre. C’est une vue unique. Quand on me parle d’un pays, j’essaie souvent de me rappeler l’image que j’avais depuis l’espace. Il y a aussi une autre situation particulière. On ne peut évidemment jeter aucun déchet en dehors de la navette, juste de l’eau. C’est comme si elle s’évaporait pour ensuite se transformer en neige. Sauf qu’elle reste autour de la navette un moment, ça ressemble à une tempête de neige. C’était très joli à regarder.

Est-ce qu’il y a un moment particulièrement dangereux?

Le moment le plus dangereux, c’est avant de décoller, jusqu’à ce que tu reviennes sur la terre (il rit) . Mais comme je l’ai dit, il faut avoir confiance dans le système mis en place. C’est grâce à ça qu’on n’a pas peur.

Est-ce que l’espace est infini?

En fait, on ne le sait pas encore. Ma mission, elle consistait à mesurer l’interaction entre le soleil et la terre. On était à une altitude de 300 kilomètres, avec les six autres astronautes. Pour la lune, il faut monter davantage. Pour les autres planètes, encore plus. Puis il y a les étoiles et les galaxies. On ne sait pas s’il y a une fin, ou pas. En fait, on ne sait pas grand-chose…