Walhain : Philippe Deweys a créé le jeu de société Synchronicity

Pour passer de la simple coïncidence, entre le titre de son livre (Romual) et le prénom de l’écrivain, le Walhinois va plus loin. Il se procure l’ouvrage, le lit, est impressionné et contacte le scientifique français. Après avoir discuté et sympathisé, il lui envoie son précédent jeu, Avalam, et reçoit un retour positif.

"Romuald Leterrier m’a rappelé en me disant qu’il avait adoré et m’a proposé de réaliser un jeu sur les synchronicités. C’était totalement improbable, on ne se connaissait absolument pas et on ne vivait pas dans le même pays. C’est comme s’il y avait un lien, un guide de causalité, qui nous amène quelque part."

Ce "quelque part", c’est donc le jeu, édité par Guy Trédaniel (Paris), qui sortira le 2 juin dans les grandes librairies et sur les plateformes comme Amazon ou la Fnac. Il s’agit en fait d’un coffret, avec cinq niveaux de lecture ou manières de jouer différentes. On y retrouve 100 cartes, divisées en trois catégories: des animaux, qui font référence à notre stade primaire, des archétypes, pour le niveau inconscient, et des chiffres. "On les a réalisées avec ma femme Morgane et un ami, Xavier Vanheghe." Avec des dessins très soignés. Et puis il y a un livre de 200 pages, coécrit par Philippe Deweys et Romuald Leterrier.

"Chacun s’est occupé de sa propre partie. Romuald a créé un protocole, après avoir bossé avec des tribus chamaniques au Pérou. Pour eux, les synchronicités sont courantes. Ils sont davantage dans l’esprit, alors que nous sommes dans la matière. Et moi, j’essaie d’être au milieu des deux."

«On ne joue pas à Synchronicity, c’est Synchronicity qui joue avec vous»

Ce protocole commence lorsque le participant se pose une question personnelle. Puis il tire une carte "animaux" et une "archétypes". Il se fixe un délai et passe à autre chose, oublie le jeu. "Car ça ne doit pas être mental." Tout d’un coup, la carte va apparaître dans le quotidien et donne un sens supplémentaire.

Pour le deuxième jeu, les participants tirent une carte de chaque tas: un animal, un archétype et un nombre. Ce nombre fait référence à une page du livre, où se trouvent une anecdote et un défi, en lien. Par exemple: "Pouvez-vous raconter un échec qui s’est transformé en réussite?" Cette histoire fera peut-être ou probablement référence à l’une des cartes d’un participant. "C’est pour ça que je dis souvent qu’on ne joue pas à Synchronicity, mais c’est Synchronicity qui joue avec vous. Il est également indiqué sur le coffret que la partie a déjà commencé dans le futur."

Les anecdotes peuvent également être lues juste pour le plaisir. Une partie du livre est également composée de petits défis et expériences à réaliser, seul ou à plusieurs.

"Enfin, il y a un véritable oracle. Dans le bouquin, il y a une interprétation avec chaque carte. En se levant le matin, on peut tirer une carte et lire à quoi ça correspond. Comme un horoscope" , sourit Philippe Deweys.