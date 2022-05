Ce printemps, ils étaient 84, débutants ou confirmés, à avoir répondu présent. "Cette année, ce fut l’occasion de revoir de nombreux fidèles participants, présents depuis des années, mais aussi de nouveaux amis sportifs, ravis de se remettre en mouvement après cette période de deux ans de restrictions" , se réjouit Gisèle Tulpinck, animatrice et coach depuis huit ans.

Les autorités communales ont fait le déplacement pour féliciter les joggeurs. "JCPMF est une formidable opportunité pour nos concitoyens de pratiquer la course à pied, motivés par le groupe et des coachs encourageants et enthousiastes , a indiqué Isabelle Van Bavel, échevine des Affaires sociales. Nous continuerons à soutenir cette démarche qui, tout en participant à une meilleure santé pour tous, favorise les liens sociaux et les rencontres entre Walhinois."

«C’était ma première expérience et je suis conquise»

Ce que confirme Valérie Lambert, qui était inscrite au groupe 10-15 kilomètres: "C’était ma première expérience JCPMF dans ce groupe 10-15 kilomètres et je suis conquise. Une belle ambiance, de la bienveillance dans le groupe, c’est motivant et stimulant grâce à l’encadrement de Bernard et Sébastien. De chouettes découvertes de coureurs et de chemins de village. Rendez-vous la saison prochaine."

L’équipe JCPMF de Walhain fête cette année ses dix ans d’existence, avec trois groupes, coachés par six coureurs expérimentés. Elle donne d’ailleurs rendez-vous à ses membres, et aux autres, à sa corrida du 9 juillet, organisée au château de Walhain.

Pour davantage d’information sur l’événement et la prochaine session qui commencera en septembre, vous pouvez prendre contact avec Gisèle Tulpinck au 0476318272.