Walhain: «18 maisons, mais potentiellement 40» pour le projet immobilier de la rue de la Sart

Malgré les détails apportés, le collège communal de Walhain ne compte pas changer de position. "Pour nous, il n’y a pas d’évolution , annonce Nadia Lemaire (Écolo), échevine en charge de l’urbanisme. Il y a un écart au niveau de la densité, un souci de mobilité et, même si le problème n’a pas encore été identifié par l’analyse de la Province du Brabant wallon, il y a l’emprise sur le sol, avec des sources et des ruissellements. Donc, concernant l’ouverture de voirie, nous restons sur notre position défavorable."

«Le promoteur reconnaît que la zone est très humide»

Du côté des riverains, les conclusions sont identiques. Les principales inquiétudes viennent des risques d’inondations et d’une absence de réflexion globale. "Le promoteur reconnaît que la zone est très humide , explique Jean-Christophe Echement, l’un des cinq riverains. Son plan prévoit d’ailleurs un système de récupération des eaux de pluie et deux bassins d’orage, avec un drain vers le caniveau de la rue de Sart. La rétention d’eau va dans les égouts, qui se jettent dans un ruisseau. Celui-ci traverse le village et se dirige vers Tourinnes. L’année passée, trois kilomètres plus loin, ce ruisseau avait débordé et les maisons étaient inondées. Il faut arrêter de charger ce cours d’eau. Ce projet va rendre imperméable quelques dizaines de milliers de mètres carrés, et les pluies qui tomberont dessus vont se retrouver dans le ruisseau…"

Les conséquences pourraient être encore nettement plus importantes à l’avenir. Les 18 maisons n’occuperont qu’une partie du terrain à bâtir. Un deuxième projet devrait donc voir le jour par après. "Le promoteur a présenté un projet pour 18maisons, mais potentiellement ça pourrait monter à 40 , ajoute Jean-Christophe Echement. Donc la réflexion doit porter sur ces 40 habitations. Cela va accentuer le problème. Sauf que le promoteur dit se concentrer uniquement sur la première parcelle, le reste n’est pas de sa responsabilité."

Sart-lez-Walhain n’est pas fait pour grandir de la sorte

Pour Jean-Christophe Echement encore, le village de Sart-lez-Walhain n’est pas fait pour grandir de la sorte: "Ils vont ajouter un nombre énorme de maisons dans un village qui n’est pas très connecté. Donc, on se retrouve à nouveau dans le “tout à la voiture”. Il n’y a pas de magasins, pas de services. Ce n’est pas un endroit stratégique pour avoir de la densité. 40 logements, ça représente près d’une centaine de voitures. Ce n’est pas rien au niveau mobilité."

Ce qui a également marqué les riverains, c’est que le projet est composé de bouts de rue. "Et il propose un prolongement, mais les terrains appartiennent à d’autres voisins. Il n’a même pas acquis ces parcelles ou sondé les propriétaires. Il les pousse à l’urbanisation. Selon nous, c’est une réflexion globale qui est nécessaire dans ce dossier."

Lors du conseil communal du mois de mai, le rapport de la réunion sera présenté, avec un vote sur l’ouverture de voirie.