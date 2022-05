Orages: plusieurs rues inondées à Chastre et à Walhain

"25 litres d’eau tombés en dix minutes, ça pose inévitablement problème , commentait vers 17h, peu après le passage de l’orage, Thierry Champagne, bourgmestre de Chastre. Jeudi, nous avons fait le tour des avaloirs sensibles, ceux qui sont susceptibles d’être bouchés. En général, ils se trouvent en aval du versant. Mais quand une telle quantité d’eau tombe en si peu de temps, c’est juste trop. On avait prévu des sacs de sable un peu partout. Ce vendredi matin, un code jaune était annoncé, mais il y a eu plus d’eau que prévu."

Certaines rues de Gentinnes ont été touchées, la place de Cortil et la rue du Tilleul aussi. "Mais pour la rue du Tilleul, l’eau n’est pas venue de la rivière, cette fois-ci. C’est plutôt venu de l’arrière de la rue, où se trouve un grand bassin-versant. Il faut aussi dire qu’à cette époque de l’année, il n’y a que des plantations de printemps dans les champs, ça ne favorise pas la retenue des eaux." Une seule habitation a été inondée, selon les informations du bourgmestre.

Walhain a également été victime de coulées d’eau et de boue, que ce soit à la rue de Spêche, au Val d’Alvaux, à Libersart ou dans le centre de Walhain. Au total, une dizaine de voiries ont été touchées. "Le plus gros point noir, ça a été Perbais, principalement la rue de la Cruchenère , indiquait le bourgmestre de Walhain, Xavier Dubois. Une personne a eu de l’eau dans les caves et je suppose que d’autres ont également connu pareille mésaventure, mais nous n’avons pas été prévenus. Les niveaux du Hain et du Nil ont très rapidement monté, avec un afflux important d’eau vers 13h30. Lorsque je suis repassé vers 16h30, le niveau avait déjà bien baissé."

Certains riverains ont mesuré jusqu’à 17 litres d’eau au mètre carré en 20 minutes, ajoutait Xavier Dubois: "C’est énorme et malheureusement pas étonnant. Il y a eu des dégâts, mais nous n’avons pas reçu d’appels pour des maisons inondées. À notre connaissance, ce sont principalement les voiries qui semblent avoir été touchées" .