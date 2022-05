Avec la nouvelle Forge de Perbais, c’est tout un village de Walhain qui renaît

Politiquement aussi cette rénovation a toujours fait l’unanimité, car c’est bien la majorité Wal1/Écolo de Laurence Smets qui l’a initiée, alors que Xavier Dubois a poursuivi le travail avec sa majorité Avenir Communal/Écolo.

"Toutes ces associations, qui entretiennent entre elles des liens forts d’entraide et d’amitié, vont désormais retrouver un lieu moderne, fonctionnel et ouvert, où elles pourront renforcer leurs collaborations et ainsi le lien social fort qui existe ici à Perbais" , a déclaré le bourgmestre, lors de l’inauguration.

Au total, le projet aura coûté un million d’euros, avec une participation de 666000€ de la Région wallonne. "Si initialement le projet visait une rénovation en profondeur du bâtiment, il est vite apparu qu’une reconstruction complète s’avérait nécessaire."

L’abbé Pierre Delforge au centre des discours

Le rez-de-chaussée comprend une réserve, un bar, une cuisine (en cours de finalisation), une grande salle modulable pouvant accueillir des repas jusqu’à cent personnes. Des escaliers et un ascenseur permettent de rejoindre l’étage, qui a été aménagé, avec un espace pour la bibliothèque et une petite salle de réunion, ainsi que l’Espace public numérique, le tout accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’abbé Pierre Delforge, décédé il y a 38 ans, a également été au centre des discours pour son rôle dans la mise en place de toutes ces initiatives et activités, alors que la paroisse de Perbais fête ses 50 ans. "Ce lieu, j’ai envie de dire mythique, cher au cœur des habitants, créé à l’initiative et sous la houlette de l’abbé Pierre Delforge, constituait déjà une véritable maison de village avant l’heure, polyvalente et accessible à toutes et à tous" , a rappelé Xavier Dubois, avant de qualifier la forge de "cœur de village, tant au sens géographique du terme qu’au sens anatomique, véritable source d’énergie du village, contribuant au développement d’une activité associative extrêmement riche" .