Walhain: le bourgmestre s’en prend vivement au ministre Philippe Henry

Au conseil communal, Xavier Dubois avait annoncé son intention d’interpeller le ministre, lors de la présentation du projet Wallonie cyclable. "L’obligation est bien réelle, elle est d’ailleurs reprise dans l’arrêté d’octroi de la subvention, imposant un revêtement béton ou hydrocarburé."

«Hypocrite et inacceptable»

Pour le ministre, si les Communes ne veulent pas bétonner un sentier, il suffit de ne pas rentrer de demande de subside. Elles garderont ainsi toute leur liberté. "C’est totalement hypocrite et inacceptable , réagit Xavier Dubois. Le ministre sait combien il est nécessaire de développer les modes de mobilité alternatifs. Il sait également que ces projets sont très coûteux et que, sans un soutien régional, beaucoup de Communes, et principalement les plus petites, n’ont pas les moyens de se lancer dans de tels projets."

Pour Xavier Dubois, le subside est essentiel et donc le béton qui l’accompagne. "Le ministre fait également preuve d’une méconnaissance manifeste de la réalité des pouvoirs locaux et notamment des communes situées en zone rurale. Ces projets d’infrastructures cyclables doivent s’intégrer dans notre environnement rural et tenir compte de nos contraintes: imperméabilisation des sols pouvant accentuer la problématique des ruissellements et coulées de boue; utilisation des chemins par différents types d’usagers; préservation de la biodiversité."

Pour atteindre tous les objectifs, le bourgmestre invite le ministre Henry à revoir sa copie. "Ces plans de soutien sont en fait trop orientés et adaptés aux besoins urbains."

«Que le gouvernement stoppe cette multiplication exponentielle des appels à projets!»

L’humaniste ne s’arrête pas là. "Par ailleurs, il est vraiment nécessaire que le gouvernement stoppe cette multiplication exponentielle des appels à projets, qui représentent une charge de travail considérable au sein des administrations communales et régionales. Ils aboutissent au soutien de projets qui ne répondent pas toujours aux besoins spécifiques des Communes. Ils empêchent parfois les Communes d’avoir une réflexion globale sur la problématique."

Le Walhinois estime que ces appels à projets "portent atteinte à l’autonomie communale" et "asphyxient l’administration" . La solution qu’il préconise, c’est de financer davantage les Communes, de manière plus directe, afin qu’elles puissent développer leur propre politique. "Faites confiance aux élus locaux et donnez-leur les moyens de mettre en œuvre leurs projets, à la place de projets cadenassés par des concepts généraux et non adaptés aux spécificités locales."