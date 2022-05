Un sondage sur l’extinction de l’éclairage à Walhain

"Le SPW Ressources naturelles et Environnement nous invite à éviter ou réduire l’éclairage public a fortiori dans et à proximité des zones critiques, comme les sites d’intérêt biologique et cours d’eau. Il nous conseille aussi de reconstituer des couloirs noirs. Certaines voiries peu denses en habitats peuvent aussi voir leur éclairage supprimé en tout ou partie de manière réfléchie. Il en va de même pour nos espaces verts publics et privés, nos jardins abritant aussi la biodiversité et où l’éclairage gagne à être réduit, plus directionnel, plus restreint et orienté vers le bas ", explique la commune dans sa présentation.

La volonté de la commune est de diminuer cet éclairage, des arguments sont d’ailleurs avancés. "Éclairage public ne rime pas forcément avec sécurité, peut-être avec sentiment de sécurité. La cause principale de cambriolage est l’absence des habitations. La police fédérale, dans ces recommandations préventives contre le vol, ne cite pas l’éclairage public ou privé. Si telle est votre crainte, mieux vaut rendre l’habitation inattrayante, donner l’impression de présence, renforcer vos serrures et, enfin, installer une alarme."

Concernant la sécurité routière, l’éclairage "confère un sentiment de sécurité et de maîtrise de l’automobiliste, qui accroît sa vitesse" . Ce qui augmenterait finalement les risques d’accident.

La décision n’est cependant pas encore tranchée. Et l’avis des Walhinois est demandé dans un questionnaire publié sur le site www.walhain.be . Avec quatre options possibles.

1. Supprimer les points lumineux éloignés des bâtiments (champs) et voiries à faible densité d’habitat, tout en les maintenant à proximité des arrêts de bus, passages pour piétons et cœurs de village.

2. Appliquer une extinction de nuit de l’éclairage public, entre minuit et 5h du matin, tout en maintenant l’éclairage aux endroits stratégiques, cœurs de village, arrêts de bus et passages pour piétons.

3. Réduire de 75% l’intensité nocturne, étant donné qu’avec 25% d’intensité de nuit, l’éclairement reste de qualité. Tout en sachant que cette intensité de l’éclairage du LED est actuellement réduite de 50% entre minuit et 6h du matin.

4. Maintenir le parc d’éclairage public actuel en poursuivant le remplacement par du LED.